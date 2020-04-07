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    HaberlerEğlence Haberleri Teker teker tekerleme
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    07.04.2020 - 16:13 |

    Teker teker tekerleme

    Arkadaşınla bir yarışma yapmak ister misin? Aşağıdaki tekerlemeyi ikiniz de çalışın ve tek seferde ilk söyleyen kazansın.

    Teker teker tekerleme

    Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

     

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