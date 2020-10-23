Yüzük saklama oyunu nasıl oynanır? Evde yüzük aklama oyunu oynamanın kuralları nelerdir?

İlk önce ihtiyacın olan malzemeleri sıralayalım. Oyunun adından da anlayacağın gibi bir yüzüne ihtiyacın var ama bulamazsan onun yerine düğme, taş veya boncuk bile olabilirmiş. Bir de 12 tane fincan, kutu gibi yüzünü altına saklayabileceğin bir eşya gerekiyor.

Oyunu 5-6 kişi oynayabilirsiniz.

Oyunculardan biri ebe olur ve yüzünü bu 12 fincandan birinin altına saklarmış. Bulan bir sonraki el ebe olurmuş.