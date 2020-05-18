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    HaberlerEğlence Haberleri Zilim var, kapım yok bilmecesinin cevabı
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    18.05.2020 - 15:02 |

    Zilim var, kapım yok bilmecesinin cevabı

    Bilmeceler çok eğlenceli olmalarının yanı sıra zekamızı geliştirir ve güzel vakit geçirmemizi sağlar. Arkadaşlarınla paylaşman için sana bir sürü bilmece hazırladık. Bilmecelerin cevapları da aşağıda seni bekliyor.

    Zilim var, kapım yok bilmecesinin cevabı

    1.

    Gökte açık bir pencere,

    Sanki kalaylı bir tencere.

     

    2.

    İki camım var benim,

    Bakar dururum efendim.

     

    3.

    Ben giderim, o gider,

    Yanımda tin tin eder.

     

    4.

    Bağlarsam yürür,

    Çözersem durur.

     

    5.

    Zilim var, kapım yok.

     

    6.

    Uzundur ip değil,

    Isırır köpek değil.

     

    7.

    Bakması güzel,

    Dikeni üzer.

     

    8.

    Saçım yok,

    Tadım çok.

     

    9.

    Suyu tuzlu içilmez,

    Vapursuz hiç geçilmez.

    Rüzgar çok eserse,

    Dalgaları eksilmez.

     

    10.

    Bir halım var!

    Yazın erir, kışın serilir.

     

     

    CEVAPLAR

    1. Ay

    2. Gözlük

    3. Baston

    4. Ayakkabı

    5. Telefon

    6. Yılan

    7. Gül

    8. Kabak

    9. Deniz

    10. Kar

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