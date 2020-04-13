Çocuk tiyatrosu nedir?

-Oturma düzeni çocuklara yöneliktir.

-Tiyatrodaki oyuncular yetişkin de olabilir, çocuk oyuncular da.

-Bazen kuklalar ve çeşitli sahne dekorları da oyunun bir parçası olabilir.

-Bu tiyatrolar okul öncesi ve okul çağı çocuklar için özel olarak kurgulanır. Bu ne demek diye düşünebilirsin? Yani sahnelenen oyunda kullanılan dil ve oyuncuların rol yapma şekli çocuklara hitap edecek şekilde düzenlenir.

-Işık, dekor ve kullanılan aksesuarlar çok önemlidir. Çünkü senin ve arkadaşlarının ilgisini çekecek, renkli, ışıklı ve hayal gücünüzü besleyecek şekilde ayarlanmaları gerekir.

-Şarkılar ve dans gösterileri bu oyunların önemli bir parçasını oluşturur.

ÇOCUK TİYATROLARININ ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Aklında tiyatrocu olmak var bir tiyatro grubuna katıldın ya da hafta sonları hiçbir tiyatro oyununu kaçırmıyorsun. Peki bunun sana yararları hakkında fikrin var mı? İşte birkaç bilgi:

1. Tiyatronun temelinde basit olarak oyun bulunur. Bu da senin gelişimin için en önemli şeylerden biridir. Tiyatro sayesinde oyun oynamayı, arkadaşlarınla paylaşmayı, oyuna çeşitli detayları katmayı öğrenebilirsin.

2. Oyun oynarken rol yapmayı, oyunu daha eğlenceli hale getirmeyi öğrenebilirsin.

3. Kendine güvenin gelişir ve karşına çıkan problemleri daha kolay çözebilirsin.

4. Rol yaptıkça ve karşındakiyle diyalog kurdukça iletişim becerilerin artar.

5. Okulda ya da okul dışında bir tiyatro grubuna katıldıysan bu sana dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi ve paylaşmayı öğretir.

6. Espri kabiliyetin artar, daha neşeli ve yaratıcı bir insan olabilirsin.

7. Arkadaşlarınla tiyatro seyrettikçe toplu olarak aktivitelere katılma becerilerin ve genel kültürün artar. Bu da sosyal davranışlarını geliştirir, birlikte eğlenmeyi öğrenirsin.

8. Algılama, öğrenme, dinleme becerilerin artar. Eğlenceli bir şeyler seyrederken yepyeni bilgiler edinir, dil bilgilerini de geliştirirsin.

9. Bazen normal hayatta senin korkutan fare, hayalet gibi şeyler tiyatroda karşına çıkabilir. Böylece eğlenceli bir şekilde karşına çıktığı için korkularınla yüzleşebilir ve onları yenebilirsin.