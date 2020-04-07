Çocuklarla gezilecek yerler

Önerilerimiz arasında doğayla vakit geçirebileceğin yerler de var, ilginç eserler görebileceğin müzeler de… Bazen oyuncaklar arasında geçmişe doğru bir yolculuk yaparken bazen de kendini rengarenk uçurtmaları uçurduğunu hayal ederken bulabilirsin.

Hayal dünyanı besleyecek, sana yeni bilgiler ve deneyimler kazandıracak macera dolu keşiflere hazırsan başlıyoruz.

BELGRAD ORMANI

İlk durağımız tertemiz havası, yemyeşil doğası ve enerjini atabileceğin Neşet Suyu yürüyüş parkuruyla Belgrad Ormanı. Burası sıcak ya da ılık bir gün için çok güzel bir seçenek olabilir. Şehrin biraz dışında, Bahçeköy yolu üzerinde yer alan ormanda; kahvaltı veya piknik yapabilir ya da ailenle birlikte spor yapabilirsin.

Belgrad Ormanı’na nasıl gidilir? Özel araçla ya da Taksim’den, Hacıosman metro durağından ve Sarıyer’den kalkan belediye otobüsleriyle ormana ulaşabilirsin.

Yanına alman gerekenler: Bir çift spor ayakkabısı, yedek kıyafet, eğer uzun kalacaksan kitapların. Çünkü doğanın huzurlu ortamında kitap okumak çok güzel olabilir.

POLONEZKÖY HAYVANAT BAÇESİ

Hayvan dostlarımızı kendi evlerinde ziyaret etmeye ne dersin? Kedi ve köpek gibi her gün gördüğün sevimli dostlarımızdan bahsetmiyoruz. Mesela bir zürafa ya da gergedan göreceksin. Yılan, bukalemun ya da örümcek de çıkabilir karşına… Düşünmesi bile çok heyecanlı değil mi?

Polonezköy Hayvanat Bahçesi’ne nasıl gidilir? Şehrin merkezine 34 km uzaklıktaki hayvanat bahçesine özel araçlarla ulaşım sağlanabiliyor.

Yanına alman gerekenler: Hayvan dostlarını fotoğraflamak için fotoğraf makinesi, gördüklerini not etmek için kalem ve not defteri alabilirsin.

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

Para, mozaik, heykel ve resim müzesi oluyor da neden oyuncak müzesi olmasın. Oyuncakların da bir geçmişi, eskisi, klasikleşeni var. Mesela annelerinizden kalan bebekler, babanızdan kalan bir topaç bile bir gün müzede yer alabilir. Müze, Sunay Akın tarafından kurulmuş. 1700’lü yıllardan bugüne kadar uzanan bir yelpazede birçok oyuncağı görebilir, merakını giderebilirsin.

Oyuncak Müzesi’ne nasıl gidilir? Göztepe’de yer alan müze, şehir merkezinde olduğu için toplu taşıma araçlarıyla buraya rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsin.

Yanına alman gerekenler: Anı defterini, kalemlerini, boya kalemlerini alabilirsin. Bakarsın bir oyuncağın resmini çizmek isteyebilirsin.

İSTANBUL RAHMİ KOÇ MÜZESİ

Bu müzede yok yok! Atatürk’ün özel eşyalarından bilim bölümüne, deniz ve hava yolu aygıtlarından özel araba koleksiyonlarına kadar birçok ilgi çekici parça müzede yer alıyor. Müzede ayrıca farklı yaş grupları için özel aktiviteler de var. Önceden araştırıp gidersen bu atölyelerden birine katılabilirsin.

Rahmi Koç Müzesi’ne nasıl gidilir? Pazartesi günleri kapalı olan müzeye belediye otobüsleri ya da özel araçla ulaşım sağlanabiliyor.

Yanına alman gerekenler: Yanına mutlaka fotoğraf makineni ve not defterini almalısın.

MİNİATÜRK

“Büyük ülkenin küçük bir modeli" sloganıyla hazırlanan müzede; Roma, Bizans ve Osmanlı gibi, topraklarımızda hüküm sürmüş birçok kültürden izleri görebilirsin. Gitmeden önce biraz araştırma yaparsan müzedeki her şeyi anlayarak inceleyebilirsin.

Miniatürk’e nasıl gidilir? Eminönü, Mecidiyeköy, Taksim, Topkapı ve Sultanahmet’ten kalkan belediye otobüslerini tercih edebilir ya da metrobüs Halıcıoğlu durağında inip dolmuşa binerek müzeye ulaşabilirsin.

Yanına alman gerekenler: Büyüteç ve fotoğraf makinesi alabilirsin. Müzedeki her şey küçük olduğu için büyütecinle onları rahatlıkla inceleyebilirsin.

MAÇKA PARKI VE TELEFERİK

Müzeleri gezmek çok güzel ama biraz da doğayla baş başa olmak lazım. Şehrin merkezinde yer alan Maçka Parkı da temiz hava almak ve ailenle bir şeyler atıştırmak için iyi bir seçim olabilir. Hatta parkın üzerinden geçerek şehri tepeden görebileceğin teleferiğe binerek macera dolu bir gün yaşayabilirsin.

Maçka Parkı’na nasıl gidilir? Metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla Nişantaşı’na gelebilir, yürüyerek parka ulaşabilirsin.

Yanına alman gerekenler: Piknik örtüsü, termosta içecek, sandviç alabilir ailenle küçük bir piknik yapabilirsin.

EMAAR AKVARYUM & SUALTI HAYVANAT BAHÇESİ

200’den fazla türün yer aldığı akvaryum, alışveriş merkezinin içinde yer alıyor. Aklına gelmeyecek sayıda balık türü, şirin penguenler ya da korkutucu hayvan dostumuz timsahı görebileceğin mekanda keşiflerle dolu bir gün seni bekliyor.

Emaar Akvaryum’a nasıl gidilir? Toplu ulaşım seçeneklerinden belediye otobüsü ve metronun yanı sıra alışveriş merkezinin özel servis hizmeti de bulunuyor. Özel araçlar için de otopark var.

Yanına alman gerekenler: Fotoğraf makinesi ve bilgileri kaydedebileceğin bir ses kayıt cihazı olabilir. Ses kaydını annenin ya da babanın telefonuna alabilir, sonra notlarını defterine kaydedebilirsin.

RUMELİ FENERİ

Hafta sonu, güzel bir havada İstanbul’un hem denize kıyısı hem de yemyeşil ormanları olan bu Karadeniz köyünde güzel bir kahvaltı yapabilir, bisikletinle gezinti yapabilirsin.

Rumeli Feneri’ne nasıl gidilir? Hacıosman metro durağından kalkan belediye otobüsleri ya da özel araçlarla ulaşılabiliyor.

Yanına alman gerekenler: Rahat ayakkabılar, bisiklet, hava sıcaksa şapka.

TOPKAPI MÜZESİ

Osmanlı Devleti’nin geçmişine doğru büyülü bir yolculuk seni bekliyor. Müze o kadar büyük ki gezmek için tüm gününü ayırmanı öneririz. Müze çıkışında müze hakkında bilgiler veren kitapların satıldığı mağazaya uğramayı unutma.

Topkapı Müzesi’ne nasıl gidilir? Belediye otobüsleri ve tramvay ile ulaşabilirsin.

Yanına alman gerekenler: Yanına müze hakkında bilgiler veren bir rehber kitapçık alabilirsin.

İSTANBUL İLLÜZYONLAR MÜZESİ

Çok eğlenceli bir gezi önerisi var sırada! İllüzyonlar ve sihirlerle dolu… Seni küçük gösteren bir ayna, tersine dönmüş bir dünya ya da komik aynalar bu müzede yer alanlardan sadece birkaçı. Haydi programını yap ve bir an önce bu eğlenceye katıl!

İstanbul İllüzyonlar Müzesi’ne nasıl gidilir? Beyoğlu’nda yer alan müzeye toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsin.

Yanına alman gerekenler: Bir kalem, bir defter, fotoğraf çekme özelliği olan bir telefon ya da fotoğraf makinesi.

MEHMET NACİ AKÖZ UÇURTMA MÜZESİ

Müzede 2500’den fazla uçurtma seni bekliyor. Hayal et kaç renk, kaç desen vardır üzerlerinde. Hem de farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelmiş bu uçurtmalar. Zaman kaybetme ve programına ekle!

Uçurtma Müzesi’ne nasıl gidilir? Üsküdar’da yer alan müzeye vapur ve motorlarla Üsküdar meydanına gelip yürüyerek ya da belediye otobüsleriyle ulaşabilirsin.

Yanına alman gerekenler: Yanına kendi yaptığın minik bir uçurtmayı alabilir, diğer uçurtmalarla arasındaki farkı inceleyebilirsin.

MADAME TUSSAUD BALMUMU HEYKEL MÜZESİ

Geldik İstanbul’da çocuklarla hafta sonu gidilecek yerler önerilerimizin sonuncusuna. Dünyada başka versiyonları da olan bu müzede hayranı olduğun ünlü isimler, Atatürk ve birçok dikkat çekici isim seni bekliyor.

Balmumu Heykel Müzesi’ne nasıl gidilir? Beyoğlu’nda yer alan müzeye metro, belediye otobüsü gibi toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor.

Yanına alman gerekenler: Fotoğraf makineni mutlaka yanına almalısın çünkü ünlü isimlerle fotoğraf çektireceksin.