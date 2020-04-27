Deniz Kızı oku

Denizlerin dibinde, çok eskilerde… Güzel bir deniz kızı ve ailesi yaşarmış mavi denizlerde…

Bu deniz kızının adı Ariel’miş. Ariel’in 6 tane kız kardeşi varmış ve anneleri küçük yaşta öldüğü için büyükanneleri ve babaları onları büyütmüş.

6 kız kardeş de büyük annelerinin denizin üstündeki hayatla ilgili anlattığı ilginç hikayelerle büyümüşler ve hep yeryüzünü çok merak etmişler. En çok merak eden de Ariel’miş.

Ariel’in herkesin sevdiği bir de özelliği varmış. Sesi o kadar güzelmiş ki deniz altı konserleri verir, herkesi sesiyle büyülermiş.

Ariel’in babası, denizin kralıymış ve çok varlıklıymış. Üstelik insanların çok tehlikeli olduğunu düşündüğü için kızlarının 20 yaşına kadar yeryüzüne çıkmasını yasaklamış.

Günlerden bir gün Ariel’in ablalarından biri 20 yaşına basmış ve denizin üzerine çıkabilmiş. Geri döndüğünde o kadar güzel şeyler anlatmış ki Ariel dışarıyı daha da merak etmeye başlamış.

Deniz kızı artık beklemek istemiyormuş. Denizlerin altında çok dostu olan Ariel, balık arkadaşlarını çağırarak onların yardımıyla deniz altı geçidinden geçmiş ve suyun yüzeyine çıkmış. O sırada denizde fırtına varmış ve gemiden genç bir adamın düştüğünü görmüş.

Hemen gidip o adamı kurtarmış ve kayalıklara bırakmış. Bu genç adam aslında çok yakışıklı bir prensmiş. Hayal meyal o da Ariel’i görmüş. Prensten etkilenen Ariel, dayanamamış ve güzel sesiyle ona bir şarkı söylemiş. İçinden hiç gelmese de onu kayalıklarda bırakıp uzaklaşmak zorunda kalmış.

Prensin sarayı denizin kenarındaymış. Ariel’den çok etkilendiği için de her gün kıyıya gelip onu bulmayı umuyormuş. Geçidi öğrenen Ariel de her gün buradan geçerek prensi gizlice izliyormuş. Sonunda dayanamamış ve su cadısına giderek ona yardım etmesini istemiş.

Su cadısı yardım edeceğini ama ondan bunun karşılığında sesini istediğini söylemiş. Ariel hemen kabul etmiş ve kendini insan olarak deniz kıyısında bulmuş. Unuttuğu bir şey varmış, ağır konuşamıyormuş. Cadının şartı prensin 3 gün içinde ona aşık olmasıymış, yoksa büyüsü boşa gidecekmiş.

Karşısına prens çıkmış ama onu tanımamış. Ariel her ne kadar güzel ve etkileyici görünse de prens onu güzel sesiyle tanıyormuş. Onun bu ıslak ve sessiz haline acıyarak saraya götürmüş.

Bu arada prensin anne ve babası onu evlendirmek istiyormuş ve sarayda bir balo düzenlemişler. Bu baloya birbirinden güzel prensesler gelmiş. Prens de denizde gördüğü o güzel sesli kızdan umudunu kestiği için içlerinden birini seçmiş.

Ariel deniz kenarında insana döndüğü, sesini kaybettiği ve ailesinden uzak kaldığı için ağlıyormuş. O sırada suyun üzerinde günlerdir onu arayan babası, büyük annesi ve kardeşleri belirmiş.

Babası su cadısından sesini geri aldığını ve ona geri getirdiğini söylemiş. Ariel sevinçle babasına sarılmış ve sesini geri almış.

Hemen prensin yanına giderek şarkı söylemeye başlamış. Prens, onun sesini duyunca Ariel’i tanımış ve başkasıyla evlenmekten vazgeçmiş. Olan biteni kral ve kraliçeye anlatmış.

Prens ve Ariel evlenmişler. Suyun kenarındaki saraylarında bir ömür boyunca mutlu yaşamışlar.