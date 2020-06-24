En bilinen atasözleri ve anlamları nelerdir?

1. Damlaya damlaya göl olur.

ANLAMI: Bu atasözü olumlu ya da olumsuz anlamda da kullanılabilir. Ufak gördüğün önemsiz şeyler bir araya gelip önemli bir şeye dönüşebilir. Örneğin bozuk paralarını biriktirerek zamanla çok paran olabilir. Başka bir örnek ise bir arkadaşını sürekli kızdırıp küstürürsen onun kızgınlığı büyüyüp seninle küsmesine neden olabilir.

2. Ayağını yorganına göre uzat.

ANLAMI: Harcamalarını kazancına göre ayarlaman gerektiğini anlatan bir atasözü bu. Eğer gelirinden fazla harcarsan sıkıntıya düşebileceğini anlatır.

3. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

ANLAMI: Bir kişinin tek başına yapamadığını iki kişi kolaylıkla yapabilir. Birbirine destek olmanın ve paylaşmanın önemini anlatan güzel bir atasözü.

4. Evdeki hesap çarşıya uymaz.

ANLAMI: Daha önceden planladığın bir iş, onu yaparken aynı şekilde sonuçlanmayabilir. Örneğin bir arkadaşını ziyaret etmeye karar verip program yapabilirsin ama kapısına gittiğinde o evde olmayabilir.

5. Ev alma, komşu al.

ANLAMI: Komşular aldığın evden daha önemlidir çünkü eğer evin güzel olsa bile kötü komşuların varsa o ev sana mutluluk vermeyebilir.

6. Gülü seven dikenine katlanır.

ANLAMI: Sevdiğin bir kişi ya da bir iş ile ilgili gelecek sıkıntılara ya da olumsuzluklara katlanman gerektiğini anlatıyor bu atasözü.

7. Hazıra dağlar dayanmaz.

ANLAMI: Hazırda olan her şey sürekli harcanıp yerine yenisi konulmazsa tükenir ve zorluk yaşayabilirsin.

8. İyilik eden iyilik bulur.

ANLAMI: Çevrene iyilik yapıp yardımcı olan biriysen insanlar da sana o şekilde davranır. Yaptıklarının karşılığını mutlaka alırsın.

9. Keskin sirke küpüne zarardır.

ANLAMI: Öfke ile aldığın kararlar doğru olmayıp sonuçları sana zarar verebilir.

10. Üzüm üzüme baka baka kararır.

ANLAMI: Bir arada olan kişiler ya da yakın arkadaşlar zamanla birbirlerinin huyunu kapar ve birbiri gibi davranmaya başlar.