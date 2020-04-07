En güzel 10 çocuk filmi

Bazen bir çikolata fabrikasında gezecek bazen de evde tek başına kalan bir çocuğun başına gelenlere tanık olacaksın ama ne olursa olsun çok gülecek ve eğleneceksin. Dostluk, paylaşmak, büyümek ve daha birçok konuda dersler veren en iyi çocuk filmleri ile arkadaşlarına anlatabileceğin yepyeni hikayeler öğreneceksin. Haydi, başlayalım!

1. CHARLIE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI

Kim çikolata sevmez ki? Çok yememek şartıyla, hepimiz! Bu filmde de bolca çikolata göreceğine söz veriyoruz. Dünyanın en büyük ve ünlü çikolata fabrikasının sahibi Willy Wonka, bir gün çikolatalarındaki kuponları bulan beş şanslı çocuğa fabrikayı gezdireceğini duyurur. Çok yoksul bir çocuk olan Charlie de bu şanslı çocuklardan biridir. Bakalım, Charlie fabrikada neler görecek?

BUNU DA BİL!: Bu filmin 1971 ve 2005 olmak üzere iki versiyonu var.

İşte 1971’de çekilen!

2. EVDE TEK BAŞINA

Yılbaşı ağaçları ve süsleriyle dolu bu renkli filmdeki kahramanımızın adı Kevin. Kalabalık olan ailesinden sıkılan Kevin bir dilek diler: “Yalnız kalmak istiyorum!”. Ailesi telaşla evden çıkıp onu unutunca da dileği gerçek olur. Evde tek başınayken yaşadıkları da sana sürpriz olsun. Bakalım bu filmden bir ders çıkarabilecek misin?

3. E.T.

Uzay hakkında çok meraklısın biliyoruz. İşte sana uzay ve uzaylılar hakkında sevgi dolu bir film. Uzaydan gelen iyi kalpli bir uzaylının bir insanla olan dostluğunun hikayesini anlatan bu filmi çok seveceğine eminiz.

BUNU DA BİL!: Bu filmde küçücük bir çocuk olan Drew Barrymore artık çocukları olan kocaman bir anne.

4. OZ BÜYÜCÜSÜ

Bu film, annen ve baban doğmadan önce bile çekilmiş olabilir. 1939 yılında çekilmiş olan Oz Büyücüsü hala oldukça ilgi çekici ve eğlenceli. Akrabalarıyla sakin bir yerde yaşayan Dorothy’nin hayal dünyasına girecek; cadılar, konuşan hayvanlar ve daha birçok gizemli karakterle tanışacaksın.

5. GELECEĞE DÖNÜŞ SERİSİ

Bu filmdeki kahramanımız Marty McFly. Marty, Çılgın profesör Dr. Emmett Brown ile geleceğe doğru bir yolculuğa çıkıyor. 1985 yılında çekilen filmde geleceğe gittikleri sene 2015. Bakalım o tarihlerde gelecek ile ilgili tahminler doğru çıkmış mı?

6. ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ

Edebiyat öğretmeni Bay Keating’in öğrettikleri ile hayata bakış açıları değişen bir grup öğrencinin hikayesi oldukça ilginç. Eğer şiir seviyorsan bu filmi daha da çok sevebilirsin. Çünkü filmde bolca şiir okuyor herkes.

7. HARRY POTTER

Annesi ve babasını kaybetmiş bir çocuk olan Harry Potter’ın büyücülük okuluna girişi, arkadaşları ve başından geçen gizemli olayların anlatıldığı bu film serisini mutlaka izlemelisin. Filmlerin her birinin, daha önce yazılmış kitapların uyarlaması olduğunu da unutma.

8. MÜTHİŞ DADI MRS. DOUBTFIRE

Eşinden ayrılmak zorunda kalan ve çocuklarını göremeyen Daniel, çareyi kılık değiştirip çocuklarının dadısı olmakta bulur. Dadı olarak başından geçen komik olaylara çok güleceğine eminiz.

BUNU DA BİL!: Bu filmde Mrs. Doubtfire rolünde izlediğimiz Robin Williams aynı zamanda Ölü Ozanlar Derneği’ndeki edebiyat öğretmeni Bay Keating’i de canlandırıyor.

9. JURASSIC PARK

1993 yılında çevrilen bu filmde o çok sevdiğin hayvan dostumuz dinozor başrolde. Artık yaşamayan dinozorlar nasıl oluyor da bir filmde başrolde dersen cevabını ancak filmi izleyerek öğrenebilirsin.

10. ALİCE HARİKALAR DİYARINDA