Eylül ayında okuyabileceğin kitaplar

1. Bir Kavanoz Mutluluk

Bay Güvercin ve küçük kavanozlara sığdırdığı mutluluklar, bu kitabın konusu. Hem eğlenceli hem de güzel dersler veren bu kitap, mutluluğu arayanlar için çok iyi gelecek.

Yazar

Davide Calì

Çizer

Marco Somà

Yayınevi

Uçan Balık Yayınları

2. Sen Gerçek Bir Korsan Değilsin

Oyun oynamayı çok seven Deniz ve köpeği Lokum’un maceraları seni bekliyor. Yelken açıyor Afrika’ya gidiyor, timsahlarla vakit geçiriyor, Lokum’la çok eğleniyor… Sen de eğlenmek istiyorsan onların hikayesine ortak olabilirsin.

Yazar

Ruth Quayle

Çizer

Deborah Allwrigth

Yayınevi

Timaş





3. Victor’un Balkabakları

Hikayenin başlangıç noktası küçücük bir tohum. Victor adlı küçük kahramanımız, balkabağı tohumunu toprağa ekiyor ve bir sürü balkabağı oluyor. Devamında olanlar ise kitapta gizli.

Yazar

Leyla Aslan Ünlübay

Çizer

Mısra Karahan

Yayınevi

Paraşüt Kitap

4. Üç Kedi Bir Dilek

Kedileri sever misin? Bu kitabı okursan daha da çok seveceğine eminiz. Damda yaşayan Piti, Pati ve Pus gökyüzüne bakıp dilek tutuyorlar. Bakalım dilekleri gerçekleşecek mi?

Yazar

Sara Şahinkanat

Çizer

Ayşe İnan Alican

Yayınevi

Yapı Kredi Yayınları