Eylül ayında okuyabileceğin kitaplar
Sonbahar geldi ve yapraklar yere düşmeye, havalar soğumaya başladı. Kitap okumak için bundan daha güzel bir mevsim olamaz. Şimdi arkana yaslan ve önerilerimize göz at.
1. Bir Kavanoz Mutluluk
Bay Güvercin ve küçük kavanozlara sığdırdığı mutluluklar, bu kitabın konusu. Hem eğlenceli hem de güzel dersler veren bu kitap, mutluluğu arayanlar için çok iyi gelecek.
Yazar
Davide Calì
Çizer
Marco Somà
Yayınevi
Uçan Balık Yayınları
2. Sen Gerçek Bir Korsan Değilsin
Oyun oynamayı çok seven Deniz ve köpeği Lokum’un maceraları seni bekliyor. Yelken açıyor Afrika’ya gidiyor, timsahlarla vakit geçiriyor, Lokum’la çok eğleniyor… Sen de eğlenmek istiyorsan onların hikayesine ortak olabilirsin.
Yazar
Ruth Quayle
Çizer
Deborah Allwrigth
Yayınevi
Timaş
3. Victor’un Balkabakları
Hikayenin başlangıç noktası küçücük bir tohum. Victor adlı küçük kahramanımız, balkabağı tohumunu toprağa ekiyor ve bir sürü balkabağı oluyor. Devamında olanlar ise kitapta gizli.
Yazar
Leyla Aslan Ünlübay
Çizer
Mısra Karahan
Yayınevi
Paraşüt Kitap
4. Üç Kedi Bir Dilek
Kedileri sever misin? Bu kitabı okursan daha da çok seveceğine eminiz. Damda yaşayan Piti, Pati ve Pus gökyüzüne bakıp dilek tutuyorlar. Bakalım dilekleri gerçekleşecek mi?
Yazar
Sara Şahinkanat
Çizer
Ayşe İnan Alican
Yayınevi
Yapı Kredi Yayınları