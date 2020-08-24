Fotoğrafçı olmak için ne yapmalısın?

“Her şey çok güzel ama nasıl fotoğrafçı olacağım?, Bu işin bir okulu var mı?, Bu yaşta kendimi geliştirmeliyim?” gibi sayısız soru olabilir aklında. Gel, birlikte bu sorulara yanıt bulmaya çalışalım.

Şimdi ilk önce, her meslekte olduğu gibi, fotoğrafçılığı sevmeli ve bu mesleği yaparak mutlu olacağından emin olmalısın.

Fotoğrafçılık hakkında bilgi edinmelisin. Fotoğrafın tarihi, ünlü fotoğrafçılar, ülkemizdeki deneyimli fotoğrafçılar hakkında bilgi edinerek mesleğine hakimiyet kazanabilirsin.

Görsel bakış açısını geliştirmeli ve onu sürekli beslemelisin. Bunun için bol bol fotoğraf dergilerine bakabilir, ünlü fotoğrafçıların çekmiş olduğu fotoğrafları inceleyebilirsin. Bol bol sanat filmi izlemek bile görsel anlamda seni besleyecektir.

Kendine bir fotoğraf makinesi edinmeli ve onu iyice incelemeli ve çözmelisin. Fotoğraf makinesinin yanında verilen kitapçığı iyice okumalı ve çözmelisin.

Eğitim hayatına fotoğrafçı olacak şekilde yön vermelisin. İster bunu üniversite hayatında yapabilir istersen de görsel yönünü besleyecek bir bölüm seçip çeşitli fotoğrafçılık kurslarına gidebilirsin.

Bu kurslarda ilk olarak “Temel fotoğrafçılık eğitimi” alabilirsin. Bu eğitimi ile fotoğrafçılığın temel terimleri olan ısı, diyafram, enstantane, beyaz ayarı, ışık kullanma teknikleri gibi konuları öğrenebilirsin.

Deneyimli bir fotoğrafçının yanında staj yapmalı ve onun bilgilerinden beslenmelisin.

Fotoğrafçılar için fotoşop uygulamasını öğrenmek artık bir gereklilik. Sen de bu uygulamayı öğrenmelisin.

Hangi alanda uzmanlaşmak istediğini çözmelisin. Reklam fotoğrafçılığı, sokak fotoğrafçılığı, portre ya da moda fotoğrafçılığı bunlardan birkaçı…