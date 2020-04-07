Gelmiş geçmiş en iyi 30 animasyon filmi
En sevdiğin çizgi filmleri sorsak hemen 20 tane sıralarsın. Biz de sana bu sıralamada destek olalım dedik ve tam 30 tane en iyi animasyon filmini listeledik. Bu liste karışık, yani en iyi başta, en kötü sonda demek değil. Çünkü bize göre hepsi çok güzel ve eğlenceli filmler.
İşte karşında çocuklar için en iyi animasyon filmlerinden güzel bir seçki:
Ice Age / Buz Çağı: 2002 yılında vizyona girmiş olan Buz Devri, çok eğlenceli ve komik bir animasyon filmi. Kahramanlarımız Sid, Diego ve Manny. Film çok beğenildiği için devamı da çekilmiş.
Persepolis: 2007 yılında seyretmeye başladığımız Persepolis aslında hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap ediyor. İran’da İslam devrimi süresince Marjane adlı karakterin başından geçenleri anlatan animasyon oldukça etkileyici.
Karlar ülkesi / Frozen: 2013 yılında karşımıza çıkan bu büyüleyici animasyon Anna ve Elsa adlı iki kız kardeşin karlar içerisindeki hikayesini anlatıyor.
Kayıp Balık Nemo / Finding Nemo: 2003 yılında yapılmış olan Kayıp Balık Nemo, bir balığın başına neler gelebileceği ve sorunlarla nasıl başa çıktığını anlatıyor. Denizlerin altında yaşanan bu güzel filmi mutlaka izlemelisin.
Ters Yüz / Inside Out: Farklı bir şehre taşınınca duyguları alt üst olan Riley’in hayatını izliyoruz bu animasyonda. Başrolde ise duyguları var. Film, 2015 yılında vizyona girmiş.
Yaman Tilki / Fantastic Mr. Fox: Görüntüleri gerçeğe yakın olan bu animasyonda sıradan bir hayat süren bir tilki ailesinin başına gelenleri izleyeceksin.
Komşum Totoro /Tonari no Totoro: Manga ve anime sanatçısı olan Miyazaki’nin eserlerinden biri olan çizgi filmde iki kardeşin ormanda geçen hikayesi anlatılıyor.
Yukarı Bak / Up: 2009 yapımı filmde yaşlı ve huysuz bir ihtiyar ile küçük izci bir çocuğun neşeli hikayesi seni bekliyor.
Oyuncak Hikayesi / Toy Story: Sen odanda değilken oyuncakların ne yapıyor acaba? Şaka bir yana Andy’nin oyuncakları o yokken aralarında konuşuyor hatta maceralara atılıyor.
Aslan Kral /The Lion King: Diğer animasyonlara göre daha eski bir yapım olan Aslan Kral, 1994 yapımı. Babası ölen küçük aslan Simba’nın öyküsü çok güzel.
Ratatuy / Ratatouille: Paris’te geçen filmde, küçük aşçı fare Remy ile Alfredo’nın macerasını seyredeceksin.
Aladdin: Aladdin ile arkadaşı maymun Abu’nun hikayesi anlatılıyor. Bu masalı biliyorsan animasyonu da çok seveceğine eminiz.
Sevimli Canavarlar / Monsters, Inc.: Amacı çocukları korkutmak olan bir fabrikaya sızan küçük bir çocuk ve canavarların arasındaki hikaye seni bekliyor.
Minyonlar / Minions: 2015 yılında yapılan filmde sevimli Minyonların hikayesini seyredeceksin.
Rio: Türünün son örneği olan Blu adlı kuşun başına gelenlerin eğlenceli bir şekilde anlatıldığı filmde, arkadaşlık, sevgi ve birçok konu var.
Madagaskar / Madagascar: Hayvanat bahçesinden kaçan ve maceraya atılan birkaç kafadarın komik öyküsüne hazırsan mutlaka seyretmelisin.
Arabalar / Cars: Seri haline gelen bu animasyonda Şimşek McQueen ve onun macera dolu hayatını izleyeceksin.
Külkedisi / Cinderella: Klasik masallardan biri olan bu çizgi filmde o çok iyi bildiğin hikaye görsel bir şölenle karşına çıkıyor.
Küçük Denizkızı / The Little Mermaid: Küçük denizkızı Ariel ve onun hayalini seyredeceğiniz animasyon filmi de yine klasik masallardan uyarlanmış.
Neşeli Ayaklar / Happy Feet: Penguenleri sever misin? Evet mi? Topluluk içerisinde farklı bir özelliğe sahip olan bir penguenin hikayesini mutlaka seyretmelisin o halde.
Çılgın Hırsız / Despicaple Me: iyiliğin ve kötülüğün karşılaştığı bu animasyonda Minyonlar yine işbaşında.
Lego Filmi / The Lego Movie: Dünyayı ele geçirmeye çalışan kötülerle mücadele eden Legoların hikayesi seni bekliyor.
Çizmeli Kedi / Puss in Boots: Yine bir masal uyarlaması ile karşı karşıyasın. Ancak bu uyarlama orijinalinden biraz farklı. Seyredince ne demek istediğimizi anlayacaksın.
İnanılmaz Aile / The Incredibles: Süper Kahraman Bay inanılmaz ve ailesinin robotlarla mücadelesini anlatan filmi kaçırma!
Shrek: Yeşil bir dev olan Shrek ile güzeller güzeli prenses Fiona’nın aşkı, devin kötülerle mücadelesi ve daha birçok detay seni bekliyor.
Bambi: Çok güzel ve duygusal bir hikayesi olan Bambi adlı kitaptan uyarlanan animasyon filminde iyi kalpli Bambi ve arkadaşlarının başından geçenleri izleyeceksin.