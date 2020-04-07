Gelmiş geçmiş en iyi 30 animasyon filmi

İşte karşında ç ocuklar için en iyi animasyon filmleri nden güzel bir seçki:

Ice Age / Buz Çağı: 2002 yılında vizyona girmiş olan Buz Devri, çok eğlenceli ve komik bir animasyon filmi. Kahramanlarımız Sid, Diego ve Manny. Film çok beğenildiği için devamı da çekilmiş.

Persepolis: 2007 yılında seyretmeye başladığımız Persepolis aslında hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap ediyor. İran’da İslam devrimi süresince Marjane adlı karakterin başından geçenleri anlatan animasyon oldukça etkileyici.

Karlar ülkesi / Frozen: 2013 yılında karşımıza çıkan bu büyüleyici animasyon Anna ve Elsa adlı iki kız kardeşin karlar içerisindeki hikayesini anlatıyor.

Kayıp Balık Nemo / Finding Nemo: 2003 yılında yapılmış olan Kayıp Balık Nemo, bir balığın başına neler gelebileceği ve sorunlarla nasıl başa çıktığını anlatıyor. Denizlerin altında yaşanan bu güzel filmi mutlaka izlemelisin.

Ters Yüz / Inside Out: Farklı bir şehre taşınınca duyguları alt üst olan Riley’in hayatını izliyoruz bu animasyonda. Başrolde ise duyguları var. Film, 2015 yılında vizyona girmiş.

Yaman Tilki / Fantastic Mr. Fox: Görüntüleri gerçeğe yakın olan bu animasyonda sıradan bir hayat süren bir tilki ailesinin başına gelenleri izleyeceksin.

Komşum Totoro /Tonari no Totoro: Manga ve anime sanatçısı olan Miyazaki’nin eserlerinden biri olan çizgi filmde iki kardeşin ormanda geçen hikayesi anlatılıyor.

Yukarı Bak / Up: 2009 yapımı filmde yaşlı ve huysuz bir ihtiyar ile küçük izci bir çocuğun neşeli hikayesi seni bekliyor.

Oyuncak Hikayesi / Toy Story: Sen odanda değilken oyuncakların ne yapıyor acaba? Şaka bir yana Andy’nin oyuncakları o yokken aralarında konuşuyor hatta maceralara atılıyor.

Aslan Kral /The Lion King: Diğer animasyonlara göre daha eski bir yapım olan Aslan Kral, 1994 yapımı. Babası ölen küçük aslan Simba’nın öyküsü çok güzel.

Ratatuy / Ratatouille: Paris’te geçen filmde, küçük aşçı fare Remy ile Alfredo’nın macerasını seyredeceksin.

Aladdin: Aladdin ile arkadaşı maymun Abu’nun hikayesi anlatılıyor. Bu masalı biliyorsan animasyonu da çok seveceğine eminiz.

Sevimli Canavarlar / Monsters, Inc.: Amacı çocukları korkutmak olan bir fabrikaya sızan küçük bir çocuk ve canavarların arasındaki hikaye seni bekliyor.

Minyonlar / Minions: 2015 yılında yapılan filmde sevimli Minyonların hikayesini seyredeceksin.

Rio: Türünün son örneği olan Blu adlı kuşun başına gelenlerin eğlenceli bir şekilde anlatıldığı filmde, arkadaşlık, sevgi ve birçok konu var.

Madagaskar / Madagascar: Hayvanat bahçesinden kaçan ve maceraya atılan birkaç kafadarın komik öyküsüne hazırsan mutlaka seyretmelisin.

Arabalar / Cars: Seri haline gelen bu animasyonda Şimşek McQueen ve onun macera dolu hayatını izleyeceksin.

Külkedisi / Cinderella: Klasik masallardan biri olan bu çizgi filmde o çok iyi bildiğin hikaye görsel bir şölenle karşına çıkıyor.

Küçük Denizkızı / The Little Mermaid: Küçük denizkızı Ariel ve onun hayalini seyredeceğiniz animasyon filmi de yine klasik masallardan uyarlanmış.

Neşeli Ayaklar / Happy Feet: Penguenleri sever misin? Evet mi? Topluluk içerisinde farklı bir özelliğe sahip olan bir penguenin hikayesini mutlaka seyretmelisin o halde.

Çılgın Hırsız / Despicaple Me: iyiliğin ve kötülüğün karşılaştığı bu animasyonda Minyonlar yine işbaşında.

Lego Filmi / The Lego Movie: Dünyayı ele geçirmeye çalışan kötülerle mücadele eden Legoların hikayesi seni bekliyor.

Çizmeli Kedi / Puss in Boots: Yine bir masal uyarlaması ile karşı karşıyasın. Ancak bu uyarlama orijinalinden biraz farklı. Seyredince ne demek istediğimizi anlayacaksın.

İnanılmaz Aile / The Incredibles: Süper Kahraman Bay inanılmaz ve ailesinin robotlarla mücadelesini anlatan filmi kaçırma!

Shrek: Yeşil bir dev olan Shrek ile güzeller güzeli prenses Fiona’nın aşkı, devin kötülerle mücadelesi ve daha birçok detay seni bekliyor.

Bambi: Çok güzel ve duygusal bir hikayesi olan Bambi adlı kitaptan uyarlanan animasyon filminde iyi kalpli Bambi ve arkadaşlarının başından geçenleri izleyeceksin.