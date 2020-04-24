Hansel ve Gretel oku

Gel zaman, git zaman… Masal oku her zaman…

Zamanın birinde, ormanın girişinde bir oduncu ve iki çocuğu yaşarmış. Bu çocukların adı Hansel ve Gretel’miş. İki küçük çocuğun anneleri, onlar bebekken ölmüş. Babaları tekrar evlenmiş ama yeni anneleri onlardan pek hoşlanmıyormuş.

Her akşam babasına bu çocuklar bize yük oluyor, onları buradan göndermemiz lazım diye baskı yapıyormuş. Bir gün bir plan yapmış ve kocasına da anlatmış. Planını anlatırken Hansel hepsini duymuş. Üvey anne onları ormana götürüp orada bırakmayı planladığı için Hansel bahçeden çakıl taşları toplayıp cebine koymuş.

Ertesi gün babaları ve anneleri onları ormanın derinliklerine kadar götürüp, geri geleceklerini söylemişler. Planları onları orada bırakıp onlardan kurtulmakmış ama bir şeyi fark etmemişler. Hansel yol boyunca cebine doldurduğu çakıl taşlarını yola dizmiş. O taşları izleyerek eve geri dönmüşler.

Babaları onları görünce çok sevinmiş çünkü onları orada bıraktığı için çok üzgünmüş. Üvey anneleri ise bu duruma hiç sevinmemiş.

Üvey anneleri bu sefer gece uyurlarken kapılarını kilitlemiş. Hansel çakıl taşı toplayamamış. Sabah evden çıkarken babasının ona verdiği ekmeği yememiş ve yol boyunca kırıntıları yere bırakmış. Bir şeyi fark edememiş ama… Kırıntıları kuşlar yemiş ve geri dönüş yolu yok olmuş.

Anne ve babaları geri geleceğiz deyip yine yok olmuşlar. Hansel ve Gretel ormanda birkaç gün aç gezmişler. Tam yemek bulmaktan umudu kestiklerinde karşılarına çikolata ve kurabiyeden yapılmış bir ev çıkmış. Hemen evden birer parça yemişler.

O sırada evin içinden yaşlı bir kadın çıkmış. Onları içeri çağırıp onlara bir sürü yemek vermiş. Evin içi dışı gibi süslü değil aksine çok korkunçmuş. Demir kapının arkasında ise bir sürü altın varmış.

Yaşlı kadın aslında bir cadıymış ve planı bu iki çocuğu besleyip yemekmiş. Hansel'in altınları gördüğünü görünce de onu bir kafese kapatmış. Gretel’e de zorla yemek pişirtip Hansel’e vermesini söylemiş.

Hansel ona verilen yemekleri kafesin yan tarafına döküyormuş ve böylece kilo almıyormuş. Birkaç gün sonra olan biteni fark eden cadı, Hansel’i zayıf haliyle yemeğe karar vermiş ve Gretel’e fırını yakmasını söylemiş.

Gretel fırını yakmış ama bir planı varmış. Cadıyı çağırıp fırının ısınmadığını söylemiş. Cadı fırına doğru eğilince de onu iterek fırının kapağını kapatmış. Cadıdan kurtulunca Hansel’i kafesten çıkarmış.

Hansel ve Gretel, cadının altınlarını da alarak evden kaçmışlar. O kadar hızlı koşmuşlar ki fark etmeden evlerine varmışlar. Eve vardıklarında babalarını kapının önünde ağlarken bulmuşlar.

Babaları onları görünce çok sevinmiş ve üvey annelerinin gittiğini söylemiş. Hansel ve Gretel olanları anlatıp altınları babalarına vermişler.

Artık fakir olmayan ormancı ve çocuklar çok mutlu ve neşeli hayat yaşamışlar.