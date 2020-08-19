Karikatürler hakkında 10 ilginç bilgi

Önce karikatür ne demek ona yanıt bulmak istedik. Herhangi bir konuyu komik ya da ders veren bir şekilde, konuşma balonlarıyla anlatan çizimlere denirmiş. Konuşan resim de diyebilirmişiz.

1. Tarihte ilk karikatürler ünlü ressam Leonardo Da Vinci tarafından çizilmiş.

2. Karikatür kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiş.

3. Karikatür sanatı ilk olarak İtalya ve Fransa’da başlamış ve dünyaya yayılmış.

4. Bir sanat türü olarak kabul edilen karikatür, siyah-beyaz ya da renkli olabilirmiş.

5. Genelde komik ve güldürücü olan karikatürler zaman zaman ciddi konulara da yer vererek düşündürücü mesajlar verebilirmiş.

6. Karikatürlerde yer alan çizimlerde çok fazla yazı kullanılmaz, az ve öz içerik olurmuş.

7. Ülkemizde ilk olarak Osmanlı Devleti zamanında karikatürler görülmüş. Nişan Berberyan ve Ali Fuat Bey ilk akla gelen karikatüristlermiş.

8. Yukarıdaki maddeden de anlayacağın gibi karikatür çizen kişilere karikatürist denirmiş.

9. Ülkemizde sadece karikatürlerin yer aldığı birçok dergi ve kitap bulabilirsin. İlk akla gelenler Limon ve Zeytin ile Süper Penguen.

10. Ülkemizde sayısız karikatürist de varmış. Her biri birbirinden yetenekli ve değerli olan bu sanatçılarımız arasında; Oğuz Aral, Erdil Yaşaroğlu, Piyale Madra, Salih Memecan ve Yiğit Özgür gibi isimler varmış.