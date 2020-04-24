Kırmızı Başlıklı Kız masalı oku

Zamanın birinde küçük bir köyde tatlı bir kız yaşarmış. Günlerden bir gün annesi ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Bu küçük kız, kırmızı pelerinini çok sevmiş ve sürekli giymiş. Bu yüzden herkes onu Kırmızı Başlıklı Kız diye çağırmaya başlamış.

Bir gün annesi küçük kızı çağırmış:

-Güzel kızım, büyükannen biraz hasta. Ona çorba ve kurabiye yaptım. Haydi, giyin ve ona bunları götür, demiş.

-Tabii ki anneciğim, zaten onu çok özlemiştim, demiş.

-Unutmaman gereken tek şey Tavşan Ormanı yolundan başka yere sapmamak. Yabancılarla da konuşma, diye eklemiş.

-Tamam anneciğim, demiş Kırmızı Başlıklı Kız.

Kırmızı başlığını giyip, içinde yemeklerin olduğu sepeti koluna takmış. Şarkılar söyleyerek yürümeye başlamış. Ormana girdiği anda çalılıkların arasından asık suratlı bir kurt fırlamış:

-Nereye böyle küçük kız?

-Anneanneme gidiyorum.

-O elindeki nedir?

-Çorba ve kurabiye. Yolun sonunda evi olan hasta büyükanneme götürüyorum.

Kurt önce sepettekileri ve Kırmızı Başlıklı Kız’ı midesine indirmeyi düşünmüş ama ormancının yakınlarda olduğunu bildiği için sinsi bir plan yapmış.

-Küçük, tatlı kız istersen ben önden gidip büyükannene yardım edeyim, sen de peşimden gel, demiş.

-Tamam, demiş küçük kız.

Doğayı çok seven Kırmızı Başlıklı Kız oyalana oyalana, çiçek toplayarak yürümeye devam etmiş.

Bu sırada kötü kalpli kurt, koşarak büyükannenin evine varmış. Sesini inceltmiş ve küçük kızın taklidini yaparak:

-Büyükanne ben geldim, demiş.

-Kapı açık içeri bir yavrum, diye seslenmiş büyükanne.

Kurt içeri girip tek lokmada büyükanneyi midesine indirmiş ve hemen onun kıyafetlerinden giyip yatağa kurulmuş.

Biraz sonra Kırmızı Başlıklı Kız kapıyı çalmış. Kurt:

-Kim o?

-Benim büyükanneciğim?, demiş küçük kız.

-Gel içeri yavrum, diye seslenmiş kurt.

Bu ses küçük kıza bir değişik gelse de içeri girmiş. Kurdu görünce:

-Bu yiyecekleri sana getirdim büyükanne ama senin gözlerin neden o kadar büyük?

-Seni daha iyi görebilmek için, demiş.

-Peki, senin kolların neden bu kadar büyük?Sana dahi iyi sarılabilmek için, diye cevap vermiş kurt.

-Burnun neden bu kadar büyük?

-Seni daha iyi koklayabilmek için.

-Peki ağzın neden bu kadar büyük?, diyince kurt yataktan çıkarak:

-SENİ DAHA İYİ YİYEBİLMEK İÇİN, diye bağırmış.

Kırmızı Başlıklı Kız’ı da tek lokmada yiyen kurt, karnı doyunca horul horul uyumaya başlamış. Horlama sesi ormana yayılmış. O sırada ormancı oralarda dolandığı için bu sesi duymuş. Hemen eve yaklaşmış ve açık kapıyı görmüş. İçeri girince kurdu göbeği şiş yerde uyurken görmüş. Hemen kurdun göbeğini yarmış ve içinden Kırmızı Başlıklı Kız ile büyükannesini çıkarmış.

Kırmızı Başlıklı Kız büyükannesine sarılmış ve getirdiği yiyecekleri birlikte yemişler.