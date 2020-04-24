Kitap önerisi var çocuklar!
Şimdi sana çok güzel bir kitap serisi önereceğiz. Bu kitap serisiyle köşe bucak Türkiye’yi gezecek, yepyeni şeyler öğreneceksin. Üstelik kütüphanende yepyeni bir sürü kitabın olacak. İstersen bu kitapları tek tek, istersen de seri olarak alıp kütüphanene yerleştirebilirsin.
Kitap serisinin adını öğren!
Kitapların yazarıyla tanış!
Kitap serimizin adı “Karavan Yollarda”. Final Kültür Sanat Yayınları tarafından çıkan bu kitap Gözde Ertürk Kara tarafından yazılmış. Gözde Ablanız, 1986’da Bandırma’da doğmuş. Sırasıyla Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi’nde çeşitli eğitimler almış. Aldığı eğitimler sonrası halen çocuk edebiyatı, yaratıcılık ve drama dersleri veriyor. Kitap okumayı ve yazmayı çok seven Gözde Abla, Aksaray’daki bir anaokulunda ilk çocuk kütüphanesini de kurmuş.
Kitaptaki bu güzel çizimler kimin?
Bu çizimler Büşra Çakmak’a aitmiş. 1991 yılında doğmuş olan Büşra Abla da Kocaeli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nü bitirmiş. İllüstrasyonlarıyla renk kattığı birçok başka kitabı da varmış.
İçinde neler varmış neler…
Renkli mi renkli bir karavan başrolde bu kitaplarda… Kocaman bu karavan Türkiye’yi geziyor üstelik. Bazen tertemiz havasıyla Uludağ’da alıyor soluğu bazen de güzel atlar diyarı Kapadokya’da başlıyor keşfe… Nereleri gezdiğini merak ediyorsan bir sonraki maddede tek tek sıraladık senin için. Daha fazla bilgi vermiyoruz çünkü okuyup öğreneceksin.
Serinin tüm kitaplarını adları burada:
Karavan Yollarda- BABADAĞ
Karavan Yollarda- KAPADOKYA
Karavan Yollarda- ULUDAĞ
Karavan Yollarda- KAZ DAĞLARI
Karavan Yollarda- GAZİANTEP
Karavan Yollarda- RİZE
Karavan Yollarda- ALAÇATI
Karavan Yollarda- İSTANBUL
Karavan Yollarda- ANKARA
Karavan Yollarda- KARS
Karavan Yollarda- KAMP ALANI