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24.04.2020 - 16:09 |

Kitap önerisi var çocuklar!

Şimdi sana çok güzel bir kitap serisi önereceğiz. Bu kitap serisiyle köşe bucak Türkiye’yi gezecek, yepyeni şeyler öğreneceksin. Üstelik kütüphanende yepyeni bir sürü kitabın olacak. İstersen bu kitapları tek tek, istersen de seri olarak alıp kütüphanene yerleştirebilirsin.

Kitap önerisi var çocuklar!

Kitap serisinin adını öğren!

Karavan Yollarda

Kitap önerisi var çocuklar

Kitapların yazarıyla tanış!

Kitap serimizin adı “Karavan Yollarda”. Final Kültür Sanat Yayınları tarafından çıkan bu kitap Gözde Ertürk Kara tarafından yazılmış. Gözde Ablanız, 1986’da Bandırma’da doğmuş. Sırasıyla Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi’nde çeşitli eğitimler almış. Aldığı eğitimler sonrası halen çocuk edebiyatı, yaratıcılık ve drama dersleri veriyor. Kitap okumayı ve yazmayı çok seven Gözde Abla, Aksaray’daki bir anaokulunda ilk çocuk kütüphanesini de kurmuş.

Kitaptaki bu güzel çizimler kimin?

Bu çizimler Büşra Çakmak’a aitmiş. 1991 yılında doğmuş olan Büşra Abla da Kocaeli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nü bitirmiş. İllüstrasyonlarıyla renk kattığı birçok başka kitabı da varmış.

 

Kitap önerisi var çocuklar

İçinde neler varmış neler…

Renkli mi renkli bir karavan başrolde bu kitaplarda… Kocaman bu karavan Türkiye’yi geziyor üstelik. Bazen tertemiz havasıyla Uludağ’da alıyor soluğu bazen de güzel atlar diyarı Kapadokya’da başlıyor keşfe… Nereleri gezdiğini merak ediyorsan bir sonraki maddede tek tek sıraladık senin için. Daha fazla bilgi vermiyoruz çünkü okuyup öğreneceksin.

Serinin tüm kitaplarını adları burada:

Karavan Yollarda- BABADAĞ

Karavan Yollarda- KAPADOKYA

Karavan Yollarda- ULUDAĞ

Karavan Yollarda- KAZ DAĞLARI

Karavan Yollarda- GAZİANTEP

Karavan Yollarda- RİZE

Karavan Yollarda- ALAÇATI

Karavan Yollarda- İSTANBUL

Karavan Yollarda- ANKARA

Karavan Yollarda- KARS

Karavan Yollarda- KAMP ALANI

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