Çocuk

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerKültür Sanat Haberleri Mutlaka okunmasÄ± gereken çocuk kitaplarÄ±
ABONE OL
16.04.2020 - 09:47 |

Mutlaka okunmasÄ± gereken çocuk kitaplarÄ±

Kitap okumayÄ±, hayal dÃ¼nyamÄ±zÄ± beslemeyi hepimiz Ã§ok seviyoruz. Biliyoruz sen de kitap okuyorsun. Senin iÃ§in en iyi Ã§ocuk ve klasik Ã§ocuk kitaplarÄ± ile ilgili gÃ¼zel bir iÃ§erik hazÄ±rladÄ±k. GÃ¶z atmaya ne dersin?

Mutlaka okunmasÄ± gereken çocuk kitaplarÄ±

Ä°LK PLANDA OKUMANI Ã–NERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z 5 Ã‡OCUK KÄ°TABI

1.Â KÃœÃ‡ÃœK PRENS

En iyi Ã§ocuk kitabÄ± Ã¶nerileri arasÄ±nda yer alan bu kitap, eminiz seni Ã§ok etkileyecek. KÃ¼Ã§Ã¼k Prens, Ã§ok tatlÄ± ve akÄ±llÄ± bir Ã§ocuk. Onun gÃ¶zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼klerin dÃ¼nyasÄ±nÄ± gÃ¶rmek istersen bu kitabÄ± okumalÄ±sÄ±n. KitabÄ±n yazarÄ± Antoine de Saint Exupery.

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

2.ÅžEKER PORTAKALI

KitabÄ±n kahramanÄ± Zeze isimli bir Ã§ocuk. Zeze, Brezilyaâ€™da yaÅŸÄ±yor ve ailesi Ã§ok fakir. Buna raÄŸmen Zezeâ€™nin hayal dÃ¼nyasÄ± Ã§ok zengin. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yazar Vasconcelosâ€™un yazdÄ±ÄŸÄ± kitap, kÃ¼tÃ¼phanenin en deÄŸerli kitaplarÄ± arasÄ±nda yer alabilir.

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

3. DENÄ°ZLER ALTINDA YÄ°RMÄ° BÄ°N FERSAH

Eminiz sen de bizim gibi denizlerin altÄ±ndaki gizemli dÃ¼nyayÄ± merak ediyorsun. Jules Verneâ€™nin senin iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu kitapta, o bÃ¼yÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyaya doÄŸru gizemli bir yolculuk seni bekliyor.

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

4. MARTI

BaÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan, farklÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkan martÄ± Jonathan Livingston, seni hikayesine bekliyor. Richard Bachâ€™Ä±n sen ve arkadaÅŸlarÄ±n iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± kitap hayata dair Ã§ok gÃ¼zel dersler veriyor.

Â

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

5. KÃœÃ‡ÃœK KARA BALIKÂ 

Ä°ranâ€™Ä±n Ã¶nemli yazarlarÄ±ndan biri olan Samed Behrengiâ€™nin masalÄ±nda KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±k ve hayatÄ± anlatÄ±lÄ±yor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derenin dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l bir hayat olduÄŸunu merak edip Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yol alan maceracÄ± bir balÄ±k Kara BalÄ±k.

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

DÃœNYA Ã‡OCUK KLASÄ°KLERÄ°

DÃ¼nya genelinde klasikleÅŸmiÅŸ, animasyonlarÄ± Ã§ekilmiÅŸ, her kÃ¼ltÃ¼rden ve de milletten Ã§ocuÄŸun hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ besleyen yÃ¼zlerce kitap bulunuyor. Sana kÃ¼tÃ¼phanende yer almasÄ± gereken bu kitaplardan Ã¶rnekler vereceÄŸiz ÅŸimdi. Kim bilir belki yepyeni bir kÃ¼tÃ¼phane arÅŸivcisi olur, Ã¶mrÃ¼n boyunca saklayacaÄŸÄ±n kitaplarÄ± biriktirmeye baÅŸlarsÄ±n.

1. AlÃ¢eddinâ€™in Sihirli LambasÄ±

2. Alice Harikalar DiyarÄ±nda

3. Ã‡ocuk Kalbi

4. Fareli KÃ¶yÃ¼n KavalcÄ±sÄ±

5. Gulliverâ€™in MaceralarÄ±

6. GÃ¼mÃ¼ÅŸ Patenler

7. Hansel ve Gretel

8. KÄ±rmÄ±zÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± KÄ±z

9. KibritÃ§i KÄ±z

10. KurÅŸun Asker

11. KÃ¼Ã§Ã¼k Deniz KÄ±zÄ±

12. KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar

13. Oliver Twist

14. Parmak Ã‡ocuk

15. Peter Pan

16. Pinokyo

17. Pollyanna

18. Rapunzel

19. Seksen GÃ¼nde Devri Alem

20. Tom Sawyer

21. Uyuyan GÃ¼zel

TÃœRK Ã‡OCUK KLASÄ°KLERÄ°

Biraz da TÃ¼rk yazarlarÄ±nÄ±n kaleminden Ã§Ä±kan kitaplardan kÃ¼tÃ¼phanene eklemeyi unutma! Sana bir de gÃ¶rev veriyoruz. Bu kitaplarÄ± hangi yazarlar yazmÄ±ÅŸ, bizim iÃ§in araÅŸtÄ±rabilir misin?

1. Dede Korkut

2. Falaka

3. KaÅŸaÄŸÄ±

4. KeloÄŸlan

5. BacaksÄ±z Serisi

Ã‡OCUK KÄ°TAPLARI 2020

Biraz da yeni Ã§Ä±kan kitaplardan Ã¶nerilerimiz var. Bu kitaplardan bazÄ±larÄ± eskiden yazÄ±lmÄ±ÅŸ kitaplarÄ±n yeni baskÄ±larÄ±. Ã‡ocuk kitaplarÄ± 2020 listesinden senin iÃ§in seÃ§tiklerimiz aÅŸaÄŸÄ±da:

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

1. KuÅŸu Takip Et-ÅžaÅŸkÄ±n Ellie Belly

Yazar: Eliza Teoh

Hayvanlarla konuÅŸabilen kahramanÄ±mÄ±z ve renkli dÃ¼nyasÄ± seni bekliyor.

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

2. Ejderha Kalpli KÄ±z

Yazar: Stephanie Burgis

Ã‡ok gÃ¼zel hikayeler anlatma yeteceÄŸi olan Silkeâ€™nin, Ã§ikolatalarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ ÅŸehirde baÅŸÄ±ndan geÃ§enler anlatÄ±lÄ±yor.

Â

Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

3. Koku DelisiÂ 

Yazar: AytÃ¼l Akal

Kitapta herkesin bir yeteneÄŸi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Mete ve onun Ã§ok yetenekli arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n maceralarÄ± anlatÄ±lÄ±yor.

    Çocuk tiyatrosu nedir?
    Çocuk tiyatrosu nedir?
    Evde oyun hamuru yapÄ±yoruz!
    Evde oyun hamuru yapÄ±yoruz!
    Kim ne yemiÅŸ?
    Kim ne yemiÅŸ?
    Roket olmaya ne dersin?
    Roket olmaya ne dersin?
    Hansel ve Gretel'in labirenti
    Hansel ve Gretel'in labirenti
    23 Nisan testi seni bekliyor!
    23 Nisan testi seni bekliyor!
    Haydi puzzle yapalÄ±m!
    Haydi puzzle yapalÄ±m!
    YanardaÄŸ deneyi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
    YanardaÄŸ deneyi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
    TÄ±raÅŸ köpüÄŸü ile yaÄŸmur deneyi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
    TÄ±raÅŸ köpüÄŸü ile yaÄŸmur deneyi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
    Parmak izi deneyi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
    Parmak izi deneyi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Bir ilçeye giriÅŸ daha yasaklandÄ±

    Bir ilÃ§eye giriÅŸ daha yasaklandÄ±

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kiÅŸiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yÃ¼z binlerce kiÅŸiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komÅŸulara korona konseri

    Balkondan komÅŸulara korona konseri

    Gamze'nin ölümü ilçeyi yasa boÄŸdu! AçÄ±mÄ±z büyük

    Gamze'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ilÃ§eyi yasa boÄŸdu! AÃ§Ä±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k

    SÄ±radaki Haber