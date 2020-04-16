Mutlaka okunmasÄ± gereken Ã§ocuk kitaplarÄ±

Ä°LK PLANDA OKUMANI Ã–NERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z 5 Ã‡OCUK KÄ°TABI

1.Â KÃœÃ‡ÃœK PRENS



En iyi Ã§ocuk kitabÄ± Ã¶nerileri arasÄ±nda yer alan bu kitap, eminiz seni Ã§ok etkileyecek. KÃ¼Ã§Ã¼k Prens, Ã§ok tatlÄ± ve akÄ±llÄ± bir Ã§ocuk. Onun gÃ¶zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼klerin dÃ¼nyasÄ±nÄ± gÃ¶rmek istersen bu kitabÄ± okumalÄ±sÄ±n. KitabÄ±n yazarÄ± Antoine de Saint Exupery.

2.ÅžEKER PORTAKALI



KitabÄ±n kahramanÄ± Zeze isimli bir Ã§ocuk. Zeze, Brezilyaâ€™da yaÅŸÄ±yor ve ailesi Ã§ok fakir. Buna raÄŸmen Zezeâ€™nin hayal dÃ¼nyasÄ± Ã§ok zengin. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yazar Vasconcelosâ€™un yazdÄ±ÄŸÄ± kitap, kÃ¼tÃ¼phanenin en deÄŸerli kitaplarÄ± arasÄ±nda yer alabilir.

3. DENÄ°ZLER ALTINDA YÄ°RMÄ° BÄ°N FERSAH



Eminiz sen de bizim gibi denizlerin altÄ±ndaki gizemli dÃ¼nyayÄ± merak ediyorsun. Jules Verneâ€™nin senin iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu kitapta, o bÃ¼yÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyaya doÄŸru gizemli bir yolculuk seni bekliyor.

4. MARTI



BaÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan, farklÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkan martÄ± Jonathan Livingston, seni hikayesine bekliyor. Richard Bachâ€™Ä±n sen ve arkadaÅŸlarÄ±n iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ± kitap hayata dair Ã§ok gÃ¼zel dersler veriyor.

Â

5. KÃœÃ‡ÃœK KARA BALIKÂ



Ä°ranâ€™Ä±n Ã¶nemli yazarlarÄ±ndan biri olan Samed Behrengiâ€™nin masalÄ±nda KÃ¼Ã§Ã¼k Kara BalÄ±k ve hayatÄ± anlatÄ±lÄ±yor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derenin dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l bir hayat olduÄŸunu merak edip Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yol alan maceracÄ± bir balÄ±k Kara BalÄ±k.

DÃœNYA Ã‡OCUK KLASÄ°KLERÄ°





DÃ¼nya genelinde klasikleÅŸmiÅŸ, animasyonlarÄ± Ã§ekilmiÅŸ, her kÃ¼ltÃ¼rden ve de milletten Ã§ocuÄŸun hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ besleyen yÃ¼zlerce kitap bulunuyor. Sana kÃ¼tÃ¼phanende yer almasÄ± gereken bu kitaplardan Ã¶rnekler vereceÄŸiz ÅŸimdi. Kim bilir belki yepyeni bir kÃ¼tÃ¼phane arÅŸivcisi olur, Ã¶mrÃ¼n boyunca saklayacaÄŸÄ±n kitaplarÄ± biriktirmeye baÅŸlarsÄ±n.

1. AlÃ¢eddinâ€™in Sihirli LambasÄ±

2. Alice Harikalar DiyarÄ±nda

3. Ã‡ocuk Kalbi

4. Fareli KÃ¶yÃ¼n KavalcÄ±sÄ±

5. Gulliverâ€™in MaceralarÄ±

6. GÃ¼mÃ¼ÅŸ Patenler

7. Hansel ve Gretel

8. KÄ±rmÄ±zÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± KÄ±z

9. KibritÃ§i KÄ±z

10. KurÅŸun Asker

11. KÃ¼Ã§Ã¼k Deniz KÄ±zÄ±

12. KÃ¼Ã§Ã¼k KadÄ±nlar

13. Oliver Twist

14. Parmak Ã‡ocuk

15. Peter Pan

16. Pinokyo

17. Pollyanna

18. Rapunzel

19. Seksen GÃ¼nde Devri Alem

20. Tom Sawyer

21. Uyuyan GÃ¼zel

TÃœRK Ã‡OCUK KLASÄ°KLERÄ°



Biraz da TÃ¼rk yazarlarÄ±nÄ±n kaleminden Ã§Ä±kan kitaplardan kÃ¼tÃ¼phanene eklemeyi unutma! Sana bir de gÃ¶rev veriyoruz. Bu kitaplarÄ± hangi yazarlar yazmÄ±ÅŸ, bizim iÃ§in araÅŸtÄ±rabilir misin?

1. Dede Korkut

2. Falaka

3. KaÅŸaÄŸÄ±

4. KeloÄŸlan

5. BacaksÄ±z Serisi

Ã‡OCUK KÄ°TAPLARI 2020



Biraz da yeni Ã§Ä±kan kitaplardan Ã¶nerilerimiz var. Bu kitaplardan bazÄ±larÄ± eskiden yazÄ±lmÄ±ÅŸ kitaplarÄ±n yeni baskÄ±larÄ±. Ã‡ocuk kitaplarÄ± 2020 listesinden senin iÃ§in seÃ§tiklerimiz aÅŸaÄŸÄ±da:

1. KuÅŸu Takip Et-ÅžaÅŸkÄ±n Ellie Belly

Yazar: Eliza Teoh

Hayvanlarla konuÅŸabilen kahramanÄ±mÄ±z ve renkli dÃ¼nyasÄ± seni bekliyor.

2. Ejderha Kalpli KÄ±z



Yazar: Stephanie Burgis

Ã‡ok gÃ¼zel hikayeler anlatma yeteceÄŸi olan Silkeâ€™nin, Ã§ikolatalarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ ÅŸehirde baÅŸÄ±ndan geÃ§enler anlatÄ±lÄ±yor.

Â

3. Koku DelisiÂ



Yazar: AytÃ¼l Akal

Kitapta herkesin bir yeteneÄŸi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Mete ve onun Ã§ok yetenekli arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n maceralarÄ± anlatÄ±lÄ±yor.