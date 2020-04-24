Müzik testini çözmeye hazır mısın?

1. Aşağıdakilerden hangisi bir enstrüman değildir?

A. Filarmoni

B. Keman

C. Mandolin

D. Flüt

2. Aşağıdaki isimlerden hangisi klasik müzik alanında besteler yapmıştır.

A. Wolfgang Amadeus Mozart

B. Micheal Jackson

C. Aleyna Tilki

D. Hadise

3. Nota nedir?

A. Müzikte kullanılan sesleri gösteren işaretlerdir.

B. Not almaya yarayan kağıdın parçasıdır.

C. Kıtanın küçüğüdür.

D. Yeşil renkli bir meyvedir.

4. Dört Mevsim adlı keman konçertosu kimin eseridir?

A. Frederic Chopin

B. Johann Sebastian Bach

C. Antonio Vivaldi

D. Ludwig Van Beethoven

5. Hangisi Aleyna Tilki’ye ait bir şarkıdır?

A. Kuzu Kuzu

B. Kurt Kurt

C. Sen Olsan Bari

D. Şimdi Uzaklardasın

6. Müzik notalarının ses doğru sıralanışı nasıldır?

A. DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ-DO

B. DO-GO-DO-RE-KO-LA-FA-Sİ

C. DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO

D. Sİ-LA-Sİ-FA-Mİ-RE-Sİ-FA

Hesaplama zamanı!

6 PUAN VE ALTI

Müzik mi, o da ne? Müzik dinlemeyi pek sevmiyor gibisin. Oysa ki müzik dinlemek, dans etmek seni çok mutlu edebilir. Üstelik yeni şarkılar öğrenmek, kendini geliştirmene ve ezber yeteneğini geliştirmene yardımcı olabilir.

6-12 PUAN ARASI

Müziğe ilgin var, belli oluyor. Bir şarkı duyduğunda ilgini çekiyor, dinliyorsun. Hele sevdiğin bir şarkıcıysa “demeyin keyfime” diyorsun. Sana önerimiz farklı müzik türlerini de araştırıp bilgi sahibi olman. Eminiz çok seveceksin.

12 PUAN ve ÜZERİ

Bravo sana, birçok soruyu bilmişsin. Anne ve babanın sana bir enstrüman alma zamanı gelmiş olabilir. Eğer ilgin varsa eğitim bile alabilirsin. Kim bilir, belki ileride çok ünlü bir besteci ya da şarkıcı olabilirsin.

CEVAP ANAHTARI

1. A

2. A

3. A

4. C

5. C

6. A