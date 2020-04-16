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16.04.2020 - 09:52 |

Nasıl çocuk oyuncu olunur? Çocukların oyuncu olabilmesi için yapılması gerekenler

“Ben, bir sürü hayvanın sesini onlardan güzel çıkarıyorum… Ünlülerin taklidi ise çocuk oyuncağı…” diyorsan… “Özgüvenim çok yüksek, kalabalıkların önünde şarkı söylerim, hiç utanmam” diye düşünüyorsan…

Nasıl çocuk oyuncu olunur? Çocukların oyuncu olabilmesi için yapılması gerekenler

“Sesimin güzel olduğunu söylüyorlar.” diyorsan… “Farklı bir özelliğim var. Paten kayarım, çok güzel pandomim yaparım.” diye iddialıysan… “Çok bakımlıyımdır. Mesela saçlarım çok güzel, dişlerim bembeyaz…” seni anlatan şeylerse…

…OYUNCU OLMAYA YAKINSIN

Oyuncu Olmak İsteyenlerin Dikkatine!

Yukarıda söylediklerimizin herhangi biri ya da hepsi sana uyuyor olabilir. Yetenek, farklı özellikler ve fiziksel özellikler oyuncu olmak için önemli kriterler. Tüm bunların yanında özgüvenli olmak en önemlisi. Çünkü düşünsene, onlarca kişi önünde sana verilen role girmeli ve utanmadan, gülmeden o karakteri başarılı bir şekilde canlandırmalısın.

Gerçekten bu bilgiler ilgini çektiyse oyuncu olmak içim yapılması gerekenler listesi hazırladık senin için.

1. Meraklı, araştırmacı biri olmalı ve bol bol okuyup kendini yeni bilgilerle beslemelisin.

2. Sabırlı ve çalışkan olmalısın.

3. Eğitim almalısın. Doğuştan yetenekli olabilirsin ama oyunculuğun da kuralları var. Ses tonunu nasıl kullanman gerektiği, mimiklerini nerede nasıl kullanacağın konusunda eğitim almalısın. Oyunculuğunu, deneyimli bir oyuncudan ders alarak geliştirebilirsin.

4. Eğitim hayatına oyuncu olacak şekilde devam edebilirsin. Örneğin konservatuar sınavlarına hazırlanabilirsin. Yetenek sınavlarını geçersen de öğrenim hayatına konservatuarda devam edebilirsin.

5. Casting ajanslarına kayıt olabilirsin. Bu ajanslar özel fotoğraf çekimi yaparak, seninle ilgili bilgileri kaydeder. Dizi, film ya da reklam için oyuncu arayan firmalar da bu ajanslardan hizmet alır.

 

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