Baharı evinize getirin

Bahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde renk renk çiçek bahçelerini evlerinize taşımaya ne dersiniz? Bahar ayları, ev bitkileri yetiştirmek isteyenlerin ekim zamanını işaret ediyor. Rengarenk çiçekler ve yapraklı bitkilerle evinizi şenlendirmek için birkaç saksı, tohum, yeşermiş bitki ve toprak yeterli.

Balkon çiçekleri

Petunya: Çok hızlı büyüyen bitkilerden olan petunya balkonunuzu mor, pembe, eflatun, kırmızı ve beyaz renklerle donatır. Askı ve uzun saksılarda da kolaylıkla yetiştirilebilir. Büyümek için güneş ve gübreye ihtiyaç duyar ancak aşırı sulamaya gelmez.

Sardunya: Balkonda yetiştirmek için en çok tercih edilenlerden. Güneşe ihtiyaç duyar.

Begonya: Kırmızı, pembe, turuncu, beyaz çiçeklerinin yanı sıra, çiçek açmadığında da kalın kalp şeklinde yeşil yapraklara sahiptir. Özellikle güneş almayan balkonlar için idealdir. Begonyaları askılı saksılarda yetiştirmek de mümkün. En büyük ihtiyacı ise nem ve gübredir.

Lobelya: Mavi kalın çiçekleri olan lobelyanın beyaz ve pembe çiçekli olanları da var. En önemli ihtiyacı güneş olsa da az gölgeli balkonlarda da yetişebilir.

Hercai menekşe: Kadifemsi yapraklarla hercai menekşe, büyük saksılarda rahatlıkla yetişir.

Cam güzeli: Gölge alanlarda yaşayan nadir çiçeklerdendir. Nemi ve geçirgen toprağı sever.

Krizantem: Gülden sonra en popüler olan çiçek olarak bilinir. Uzun ve derin saksılarda rahatlıkla yetişir. Tek ihtiyacı güneş ve bol su.

Karanfil: Yavaş büyüyen bir çiçektir, ancak mevsiminde renk cümbüşü yaratır. Derin saksılarda yetiştirmek için ideal bir çiçektir.

Balkonun yönü de önemli

Balkonunuz güneye bakıyorsa gün ışığı seven, papatya, sukulent, mine çiçeklerine, sardunya ve petunyalara, doğu veya batıya bakan balkonlarda kısmen gölge isteyen sarmaşık, begonya, küpe çiçeğine yer verebilirsiniz.

Balkonu olmayan evlere özel bitkiler

Herkesin bahçesi ya da balkonu olmayabilir ama baharı evinizde hissetmek için illa açık bir alanınızın olmasına da gerek yok. Salona, çalışma odası, hatta banyo gibi diğer alanlara renk katacak iç mekan bitkileri ile hem yeşile olan özleminizi giderebilir hem de evinize doğadan bir parça katabilirsiniz.

Bonsai: Genellikle aydınlık, ancak doğrudan güneş ışığı almayan ortamları seviyor. Sub-tropikal iklime ait bir tür olan bonsailerin toprağını nemli tutmak için ise haftada bir kere sulamak yeterli.

Kaktüs ve sukulent: Bakımı kolay iç mekan bitkileri denildiğinde akla ilk gelenlerden. Az su ihtiyacı sayesinde, fazla çaba harcamadan uzun süre yaşatabilirsiniz. Üstelik dekoratif açıdan da göz alıcı güzelliğe sahip.

Orkide: Güzelliğin, asilliğin çiçeği olarak anılan orkideler, şıklığı nedeni ile evlerde de popüler olan saksı çiçeklerinden. Orkide bakımında en önemli etken ışık ve sulama. Direkt güneş ışığı almayan, cama yakın yerlere konulması ve haftada iki defa su verilmesi yeterli.

Guzmania (Kırmızı Yıldız): Pembe, kırmızı, turuncu tonlu güzel çiçeği ile evinize güneşi getirecek benzersiz bir saksı çiçeği. Yarı gölge veya hafif güneşli ortamları sever.İki günde bir sulanması gerekir.

Dracena Massengena : Yarı gölge bir ortamda haftada bir saksı açısı değiştirilerek yetiştirilebilir. Yapraklarının yeşil ve sağlıklı kalabilmesi için rüzgara karşı koyulmamalı. Toprağının nemini kontrol ederek haftada iki kere sulamalı.

Difenbahya: İri uzun yapraklarıyla kolay bakımlı ev arkadaşlarımızdan. Güneş ışığını seven bitkiyi haftada bir çevirmek ve sulamak yeterli.

Yucca (Yuka): Her ortama uyum sağlayabilen tropikal bir salon bitkisi. Rüzgarsız, ışık alabilen ancak güneşe direkt maruz kalmayacağı yerleri sever.

Kraton: Evinizin karanlık bölgeleri için en ideal salon çiçeği. Haftada iki kere sulamak yeterli.

Afrika menekşesi: Küçücük saksılarda, pencere önleri gibi dar alanlarda rahatlıkla yaşayabilir. Yüksek nem ve ışığı sever. Toprak yüzeyi kuru kalacak şekilde sulanmalı.

Spathiphyllum(Barış çiçeği): Uzun yeşil yapraklı, beyaz çiçekli bir zambak türü olan barış çiçeği, yüksek sıcaklığı da soğuğu da sevmez. Toprak tam kurumadan sulanmalı.

Toprakları havasız kalmamalı

Çiçeklerin her türlü bakımı yapmanıza rağmen yerini sevmeme durumları olabilir. Böyle anlarda onları başka alanlarda konumlandırabilir ve büyümesini gözlemleyebilirsiniz. Bitkilerin uzun süre havasız kalmaması gerekiyor. Bu nedenle toprakları zaman zaman küçük çubuklarla havalandırarak bitkilere nefes aldırabilirsiniz.

Güneş ihtiyaçları farklı

Bitkilerin, yapraklı ve çiçekli olması güneşe olan ihtiyaçlarını da değiştirir. Yapraklı bitkileri direkt güneş almayan, nemli ve ortalama sıcaklıkta alanlarda tutabilirsiniz. Hatta çoğunlukla haftalık olarak sulayarak yapraklarını tozdan arındırarak uzun ömürlü kılabilirsiniz. Çiçekli bitkileri ise güneş alan alanlarda aşırı sıcaktan uzak tutmalısınız.