01.08.2020 - 03:01 |
Bayrama özel ‘Ben okurum’ seçkisi
Yayıncılık dünyasının deneyimli ismi ve Storytel’deki birçok kitabın sesi Deniz Yüce Başarır’ın, her bölümünde özenle seçtiği konuklarıyla farklı bir kitaba odaklandığı “Ben Okurum” adlı podcast’i, özel seçkisiyle bayram tatilinize eşlik ediyor.
Başarır’ın deneyimli gazeteci, Milliyet Sanat Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz ile ‘Mandarinler’i, çevirmen Omca Korugan ve akademisyen Aybek Korugan ile ‘İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni’ni, psikiyatr Alper Hasanoğlu’yla ise ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nu konuştuğu bölümleri, bayram tatilinizi daha da keyifli kılacak. Kitaplar üzerine arkadaş sohbeti tadında ilerleyen ve aynı zamanda bilgilendiren “Ben Okurum” podcast’inin tüm bölümlerine Storytel, Spotify ve Apple Podcasts başta olmak üzere farklı kaynaklardan ulaşılabiliyor.