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    01.08.2020 - 03:01 |

    Bayrama özel ‘Ben okurum’ seçkisi

    Yayıncılık dünyasının deneyimli ismi ve Storytel’deki birçok kitabın sesi Deniz Yüce Başarır’ın, her bölümünde özenle seçtiği konuklarıyla farklı bir kitaba odaklandığı “Ben Okurum” adlı podcast’i, özel seçkisiyle bayram tatilinize eşlik ediyor.

    Bayrama özel ‘Ben okurum’ seçkisi

    Başarır’ın deneyimli gazeteci, Milliyet Sanat Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz ile ‘Mandarinler’i, çevirmen Omca Korugan ve akademisyen Aybek Korugan ile ‘İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni’ni, psikiyatr Alper Hasanoğlu’yla ise ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nu konuştuğu bölümleri, bayram tatilinizi daha da keyifli kılacak. Kitaplar üzerine arkadaş sohbeti tadında ilerleyen ve aynı zamanda bilgilendiren “Ben Okurum” podcast’inin tüm bölümlerine Storytel, Spotify ve Apple Podcasts başta olmak üzere farklı kaynaklardan ulaşılabiliyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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