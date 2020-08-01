Bayrama özel ‘Ben okurum’ seçkisi

Başarır’ın deneyimli gazeteci, Milliyet Sanat Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz ile ‘Mandarinler’i, çevirmen Omca Korugan ve akademisyen Aybek Korugan ile ‘İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni’ni, psikiyatr Alper Hasanoğlu’yla ise ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nu konuştuğu bölümleri, bayram tatilinizi daha da keyifli kılacak. Kitaplar üzerine arkadaş sohbeti tadında ilerleyen ve aynı zamanda bilgilendiren “Ben Okurum” podcast’inin tüm bölümlerine Storytel, Spotify ve Apple Podcasts başta olmak üzere farklı kaynaklardan ulaşılabiliyor.