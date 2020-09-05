Bitkilerin zarif bakıcısı

Bitkiseverler için en önemli faaliyetlerden biridir sulama. Her bitkinin ve toprağın su ihtiyacını bilmek, bitkinin gelişimini yakından izlemek ve ona göre su vermek gerekir. Özellikle tatil ya da iş amaçlı seyahat dönemlerinde evden uzak kalınması ise özen ve sevgi dolu bu bakım ilişkisini sekteye uğratır. Eğer bitkilerinizi emanet edeceğiniz biri yoksa, çözüm saksı suluğunda. Peki ama nasıl bir saksı suluğu? Sözkesen Cam, tüm dünyada artan plastik kullanımını azaltmanın yollarını sunma fikriyle yola çıkmış ve ilk ürünü de cam saksı suluğu olmuş. Fikri geliştiren, aynı zamanda şirketin de kurucusu olan genç bir girişimci: Süleyman Sözkesen. “Hem çevreye verdiğimiz önem hem de estetik kaygılar çalışmamıza yön verdi. Çiçek ve genel olarak bitkiler, zarif varlıklar. Yanlarına en az onlar kadar zarif ürünler yakışır diye düşündük. Şu anda cam saksı suluk üretiminde Türkiye’de ilkiz, ki dünyada da çok nadir bir üretim” diye anlatıyor süreci.

Suluklar, kristalden sonra en üst düzey kalitede kabul edilen borosilikat camdan üretiliyor. Her biri üfleme tekniğiyle, deneyimli cam ustalarının elinden çıkıyor. Farklı renk ve modelde 30’u aşkın tasarıma sahip sulukları, zevkinize göre kişiselleştirmeniz de mümkün. Kılcallanma yöntemiyle gerçekleşen sulama işlemi, tek dolumda 5-20 güne kadar ihtiyaç duyulan suyu sağlıyor. Bunun için suyla doldurduğunuz suluğu, toprakta bir kalem yardımıyla açtığınız boşluğa saplamanız yeterli. Toprak belli bir nem seviyesinin altına düştüğünde suluktan su iletilmeye başlıyor. Bitkinin ihtiyaç duyduğu nem seviyesine ulaşıldığında ise toprak artık suyu çekmek istemiyor. Böylece bitki, ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu kadar suyu almış oluyor. Tabii saksı seviyesine uygun büyüklükte suluk tercih etmek ve bitkinin temel ihtiyaçlarını bilmek önemli.