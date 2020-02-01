Bu hafta ne var ne yok?

Eskimeyen notalar



KONSER



Göksel ile Gazino Gecesi çarşamba saat 21.00’de Dada Salon Kabarett’de. Biletler 150 liradan başlıyor.



Birsen Tezer, cuma saat 22.00’de Kadıköy Sahne’de. Biletler 56.50 lira.



Zeynep Casalini, cuma saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde!



BUGÜN



Yeni Türkü, saat 22.00’de Hayal Kahvesi Atakent’te. Biletler 56 lira.



Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Biletler 77 lira.



Ümit Besen ve Pamela, saat 21.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir Sahnesi’nde. Biletler 90 liradan başlıyor.



Cem Adrian, saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Biletler 78.50 lira.



Yaşar, saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de. Biletler 121 lira.



Caz davulunun öncülerinden Ferit Odman, saat 21.30’da Zorlu touché’de. Biletler 110 lira.



Cansel Elçin ve Reha Özcan’ın başrollerinde yer aldığı “Çıplak Vatandaşlar” saat 20.30’da DasDas’ta. Biletler 77 ve 99 lira.



YARIN



Gülay, saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler 49.50 ve 75 lira.

Canan Ergüder ve Kenan Ece’nin rol aldığı “Hipokrat” saat 19.00’da Profilo Kültür Merkezi’nde. Biletler 59 ve 79 lira.

Çocukları çağdaş sanatla buluşturan “Müziğin Rengi” atölyesi saat 10.30’da Borusan Contemporary’de. Biletler 35 ira.



ETKİNLİK



Bu yıl 5. kez düzenlenen “Yeniden Çiçek Pasajı” etkinliği, cuma saat 19.30-24.00 arasında. Can Bonomo ve Güntaç Özdemir’in sahne alacağı etkinliğin biletleri 180 lira.

Kombuchadan kefire fermente içecek eğitiminin verileceği “Fermente İçecekler” atölyesi cuma saat 10.00’da Mutfak Sanatları Akademisi’nde. Biletler 310 lira.



Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, pazar gününe kadar Zorlu PSM’de 1-13 yaş arasındaki çocukları sanatla buluşturacak. Festivalde çocuklar; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak. Etkinliğin biletleri passo.com.tr’de.