Cama pop art dokunuşlar

İnsanın faniliği üzerine çokça düşündüğümüz günlerden geçiyoruz. Bir yandan da hayata tutunmak ve hayatta tutmak için evlerimizden çalışıyor ve sevdiklerimizle birlikte o hep isteyip de bulamadığımız zamanları geçiriyoruz. Hiç olmadığı kadar açık pencerelerimiz sanata… Ve sanat baharın gelişiyle her formuyla evlerimize girmeye hazırlanıyor. Yalın güzeldir felsefesiyle cam teknolojisini birbirinden yetenekli tasarımcıların hayal dünyasıyla buluşturan Şişecam’ın global markası Nude bahar aylarında yeni koleksiyonu Rock & Pop Artist’i satışa sunmaya hazırlanıyor. Geçmiş döneme ait koleksiyonlardan parçalar ve başarılı tasarımcı Ali Bakova’nın 2016’da hazırladığı ve hafızalarda yer eden kurukafaları “Memento Mori” bu defa rock, pop ve punk kültürünün genç temsilcilerinin dokunuşlarıyla cam severlerle buluşuyor.

Rock kültürünün cesur ve zamansız tarzıyla harmanlanan koleksiyonda illüstratörler, grafiti ve dövme sanatçıları bir araya geldi. “Fani olduğunu hatırla” anlamına gelen ve yüzyıllar boyunca edebiyatı, sahne ve plastik sanatları etkileyen “Memento Mori” yaklaşımından yola çıkarak üretilen koleksiyonun yeniden yorumunda aralarında Erensu Ekmekçiler, Cins 3000, Kien, Luca Font ve Umut Karaman’ın olduğu illüstratörler ile grafiti ve dövme sanatçılarının imzası var. Rock, pop ve punk kültürünün çarpıcı doğasından esinlenerek tasarımlar yapan sanatçılar baharı ve yazı sembolize eden canlı renklerde dekoratif objeler ve bardaklardan oluşan bir koleksiyona imza attı. Rock & Pop Artist koleksiyonunda imzası olan sanatçılardan Umut Karaman, “Rock ve pop benim için ‘80’ler demek. Bu yıllar tasarımcı kişiliğimin oluşmaya başladığı zamanlara denk geldi, beni ciddi anlamda etkiledi ve yaşamımda izler bıraktı. Nude’un Rock & Pop Artist koleksiyonunun tasarımında, ‘80’lerde fazlaca kullanılan neon renkler, yuvarlaklar, geometrik şekiller, figürler ve basit çizgilerden, kısacası pop ve rock kültürünün ruhundan yola çıktım. Bu projenin en güzel tarafı, benim için yepyeni bir malzeme olan “cam” üzerinde çalışmak ve yaptığım tasarımların vücut bulmuş halini görmek oldu” diyor. Rock & Pop Artist koleksiyonu cam tutkunları için sınırlı sayıda üretildi. Bu koleksiyonda sanatçıların renkli ve çarpıcı dünyası camla yeniden hayat buldu. Koleksiyonda yer alan kurukafaların hem büyük hem de mini boyları bulunuyor. Koleksiyona nudeglass.com ve Paşabahçe Mağazaları’ndan ulaşılabilecek.