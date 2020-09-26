Canlı müzik hiç bitmesin diyenlere

Koronavirüs nedeniyle performans sanatçıları zor günlerden geçiyor. Bir yandan izleyicilerin karşısına çıkma özlemi diğer yanda gelir kaybı yaşarlarken sanatseverler de sevdikleri sanatçıları izlemekten mahrum kaldı. Yeni normalde kontrollü, sosyal mesafeli etkinlikler planlanırken alınan önlemler neticesinde müzik sektörünü etkileyen bazı kısıtlamalar geldi. İşte tam da bu dönemde konserler dijital ortama taşındı, performans platformları sayesinde evlerimize girdi. Musixen, bu düşünceyle hayata geçen bir dijital performans platformu. Çağrı Bozay öncülüğünde çalışmalarına 2019 yılında başlanan Musixen, 5’i yazılımcı 11 kişiden oluşan bir ekiple geçtiğimiz aylarda hayata geçti. Müzisyen ve sahne sanatçılarının seslerini duyurabilecekleri uygulamayla sanatseverler sevdikleri sanatçıların canlı performanslarını evlerinden izleyebilecek. Kaliteli dijital canlı müzik performansları ve canlı sahne sanatlarının yer aldığı global bir içerik platformu olmayı amaçlayan Musixen’in kullanıcı sayısı 30 bini aşmış durumda.



Pek çok farklı müzik türüne yer verilen uygulamada bugüne kadar 400 farklı canlı yayın gerçekleştirildi. 405 kayıtlı müzisyenin yer aldığı platformda canlı konserler saat 21.00’de başlıyor. Herhangi bir tür ve sanatçı sınırlaması olmayan Musixen’de aynı akşam birden fazla pop, rock, caz, arabesk veya akustik performansı olabiliyor.













Hediye paketlerle sanatçılara destek



Musixen, aynı zamanda gelir elde edilebilen bir uygulama olarak da öne çıkıyor. İndirirken veya kullanırken bir ücret ödenmeyen uygulamada izleyiciler, sanatçılara destek olmak isterlerse elmas paketlerden satın alabiliyor ve bu elmasları sanatçıya istek göndermek veya sanatçıları alkışlamak için kullanabiliyor. Dileyen sanatçılar da düzenledikleri canlı yayınlar için biletleme yapabiliyor ve kazanç sağlayabiliyor.



Musixen, önümüzdeki günlerde pek çok yeni özelliği de kullanıcılarının hizmetine sokmaya hazırlanıyor. Bunların başında Musixen Kids ve Musixen Tiyatro kategorileri geliyor. Adile Naşit’le “Uykudan Önce”, Barış Manço ile “7’den 77”ye gibi yer etmiş yayınları da dijital ortama taşımayı hedefleyen platform, yeni seslerin ve yeteneklerin keşfedilmesine aracı olmaya da hazırlanıyor.



Kendi etkinliğini oluştur



Online etkinlikleri biletli veya biletsiz şekilde yayınlayan Sosyo, bu ay itibarıyla hizmete giren bir diğer sosyal etkinlik platformu. Umut Kuzey’in öncülüğünde hayata geçen Sosyo’da konserden yemek tarifine, gösteri ve spora kadar farklı kategorilerde yayın yapmak isteyen herkese yer var. Ücretsiz olarak indirilen uygulama ile Sosyo kullanıcılarının etkinlik düzenleyerek para kazanması sağlanıyor. Bilet fiyatını kullanıcının belirlediği platformda, elde edilen gelirin belirlenmiş bölümü, ertesi gün kullanıcı hesabına yatıyor.