'Dayanışmayla onur duydum'

İzmir’de önceki hafta yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde zarar gören yüzlerce işyerinden biri de, Karabağlar semtindeki Exlibris Sahaf oldu. Kitabevinin komple sular altında kalması sonucu hem kedisi Mirnoş’u hem de 35 bini aşkın eseri kaybeden sahaf Nazım Emre Koca için başlatılan destek kampanyası, ülke çapında seferberliğe dönüştü. Bu sayede su basma riski olmayan yeni bir dükkan kiralayan Koca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kitap bağışları karşısında ise şaşkın ve mutlu: “Yurdun her yerinden kolilerce kitap geliyor. İzmir’in öbür ucundan arabalarıyla, bavullarla kitap getirenler oldu. Yaşlı amcalar, teyzeler, ‘Biz getiremeyiz ama gelip alır mısın?’ diye aradı. 5 yaşında bir kız çocuğu, kendi elleriyle yaptığı ayraçları getirdi ve kedim için üzüldüğünü söyledi. Böyle bir destek beklemiyordum. Hepsi çok içten ve çok güzel. Son bir haftada moralimi gerçekten düzeltti. Ne kadar teşekkür etsem az.”

Koca, Exlibris Sahaf olarak 8 yıldır kullandığı dükkanın sular altında kalması üzerine yaşadığı şoku yeni yeni atlattığını, dükkandan ıslak halde 17 ton kitap çıkardıklarını ve geri dönüşüme yolladıklarını anlatıyor. Bu esnada, Nadir Kitap’ın internet üzerinden başlattığı destekle iki gün içinde, yeni bir dükkan kiralamak için gerekli maddi kaynak yaratılmış. Sonrasında da kitap bağışları imdadına yetişmiş. Şu ana dek ulaşan kitaplar önemli bir destek yaratsa da, hâlâ kitap bağışına ihtiyaç var: “Aslında ben kimseye kitap istiyorum demedim. Sahaf arkadaşlarım kampanya başlatmış ve sosyal medyada yayılmış. Onların da öngörmediği, benim zaten hiç anlamadığım şekilde büyüdü ve herkes gönülden katıldı. Bu bir sahaf olmasaydı, kitap ve diğer değerli eşyalar söz konusu olmasaydı bu kadar büyür müydü, bilmiyorum. İnsanlar kendilerine yakın hissettikleri bir şeyin komple yok olmasına gerçekten üzüldü ve destek olmak istedi. Onların duyarlılığı sayesinde su basma riski olmayan, güvenli bir dükkana çıkabiliyorum. Bundan sonrası için tek isteğim, çalışmaya devam edebilmek. 10 gün içinde açılış yapmak istiyoruz.”

Sahaf Koca’ya, tüm bu desteklerin nasıl hissettirdiğini ise şöyle anlatıyor: “Sizi günde 100 kişi arasa ve arkanızda olduğunu söylese nasıl hissedersiniz? Öyle hissediyorum. Müthiş bir duygu. Hem çok şaşırdım hem de dayanışma gösteren tüm bu insanlarla onur duydum.”