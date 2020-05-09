Denizin tuzu rüzgârın sesi özleniyor

Ülkemizde yap - işlet - devret modeliyle hizmet veren marinaların çoğu ocak ayında kiralarını ödemiş olsalar bile Kovid-19 salgını yaşanan şu dönemde üstlendikleri maliyetler tüm ağırlığıyla devam ediyor. Bu nedenle sektörde kira ödemelerinin altı ay, prim ve vergilerin üç ay ertelenmesi gündeme geldi. Yeterli mi? Çeşme IC Marina Genel Müdürü Can Akaltan, bu sorumu yanıtladı. Birazdan aktaracağım, ancak önce birkaç noktanın altını çizeceğim. Zira marinaları zorlu bir sınavın beklediği açık. Kovid-19’a karşı etkili ilaç ve/veya aşı bulunamazsa sektördeki ekonomik sıkıntılar ciddi türbülanslara neden olacak. Çünkü sürecin psikolojik ve sosyolojik etkileri, ekonomik yansımaları ile iç içe. Örneğin, hayat normalleşmeye başladığında marinaların sosyal yaşam alanları da etap etap açılacak. Lakin masalar arasında belirli mesafe ve kişi sayısına yönelik sınırlamalar başta olmak üzere birçok önlem uygulanacak. Bir başka deyişle tüketime yönelik psikolojik engeller ilaç ve/veya aşı bulununcaya kadar etkisini sürdürecek. Oysa marina sektörü; tıpkı hava yolu, sağlık, bankacılık, ulaşım, turizm, sağlık, gıda gibi kendine has öneme sahip.

Yatçılığa ilgi artabilir

Kovid-19 riskinin sektöre birçok açıdan darbe vurduğunu belirten Can Akaltan da aynı görüşte. Sektörün deneyimli ismi şunları vurguluyor: “Turizm payı uygulamasında bir değişiklik yapılmadı. Bazı marinaların döviz kredileri var. Bazıları da devlete dövizle kira ödüyor. 15 Temmuz darbe girişiminden beri çeşitli makroekonomik ve jeopolitik zorluk ve krizlerle uğraşan sektörümüz içinde bulunduğu yılı kurtarmaya odaklanmışken bir de pandemi etkisiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Tüm bu olumsuz gelişmelerin yanında yatçılık ve yat turizmine salgınla birlikte ilginin artacağını da düşünüyorum. Çünkü yatçılık en ayrıcalıklı ve butik turizm şekli. Birçok kişi tatil kararını virüs kapma ihtimalinin en düşük olduğu yatçılıktan yana kullanacaktır. Bu da deniz turizmine olumlu katkılar yapabilir.”

Lezzet

Hayat normalleşip denize açıldığınızda kolayca yapabileceğiniz lezzetli bir ara öğün paylaşacağım. Poğaça için gereken malzemeler: 2 yumurta, 350 gram lor peyniri, 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 2 avuç ceviz, yarım çay kaşığı kabartma tozu, nane, kırmızı pul biber, isteğe bağlı olarak kimyon veya kekik de olabilir, 2 yemek kaşığı un. Yapılışı şöyle: Malzemeleri güzelce karıştırın, hamuru yumuşak olacağı için tepsinize yemek kaşığıyla parçalar halinde dizebilirsiniz. Bunun öncesinde elinizi hafifçe ıslatıp şekil vermenizde yarar var. Fırında 170 derecede 30 dakika pişirin. Keyifli alargalarınızda çayın yanında harika oluyor. Afiyet olsun.

İtalya

İtalya, ne yazık ki Kovid-19 salgınında büyük darbe aldı. Şu günlerde ülkede adeta seferberlik var. Örneğin lüks otomotiv sektörünün popüler markası Ferrari ile dalış malzemelerinin lideri Mares, örnek bir iş birliği sergiliyor. Ferrari, Maranello’da yer alan fabrikasında Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemek üzere, solunum valfları ve bağlantı parçaları üretmeye başladı. Bu sayede Mares’in dalış ekipmanları solunum cihazına, deniz şnorkelleri ise sağlık çalışanlarını koruyacak maskelere dönüşüyor.

Kitap

Usta denizci Turgay Noyan’ın kaleme aldığı “Zorlu Anlar-Yaşanmış Deniz Hikayeleri 3” Naviga Yayınları’ndan çıktı. Ders alınacak birbirinden ilginç yaşanmış olaylar anlatılıyor. Dileyen okurlarımız (216) 418 51 91 no’lu telefonu arayıp sipariş verebilir.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Mavi Dünya’da yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın.