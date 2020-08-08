Dile gelen resimler

Bir resim bazen çok şey anlatır. Öyle çok şey anlatır ki içinde kaybolursun, boğulursun. Alamazsın gözlerini. Konuşacak bir şey bulamazsın. O derinliğe, detaylara uzun uzun bakarsın… Hiperrealizm yani foto gerçekçilik yöntemini kullanan Veysel Asya’nın çalışmaları tam da bunları hissettirecek türden. Muş’ta yaşayan grafik tasarımcısı Veysel Asya ilkokul çağlarında merak salmış resim yapmaya. Ama hayat koşulları, bu yeteneğini keşfetmesine izin vermemiş. Ta ki, 10 yıl önce bir duvarda gördüğü resim kursu afişine kadar: “Çocukken yaptıklarım kimsenin üzerinde durduğu şeyler değildi. Ben de çok devam ettirmedim. Ama o kurs afişi beni tetikledi. Görüşmeye gittim ve hocam, ‘Sende yetenek var ama görmemişsin, bunu ortaya çıkaralım’ dedi. Eğitim aldım. Resimler yapıyor ve Türkiye’nin birçok yerine yolluyordum. Ama pazarlık yapan, veresiye isteyenler oluyordu. Oysa böyle bir emeğin pazarlığı olmaz. O yüzden yapmayacağım deyip, askere gittim. Dönüşte kitapçıda çalışmaya başladım. Sonra çevremdekiler, bırakmamam için ısrar etti. Onların teşvikiyle yeniden başladım.”

Bu kararının ardından hiperrealizm tekniğiyle tanışmış. İtalyan ressam Emanuele Dascanio’nun videolarını izleyerek yöntemi öğrenmeye çalışmış. Bir kısmını resim atölyesine çevirdiği Muş Kültür Evi Gençlik Derneği’nde kendi imkanlarıyla devam etmiş çizmeye: “Bu teknik, gerçeğe en yakın teknik. 3 boyutun biraz daha üstüne çıkıyor. Bir teknoloji mağazasında tasarımcılık yapıyorum. Boş zamanlarımda tekniğimi geliştirmek için uykumdan, izinli günümden feragat ediyorum. İlk amacım sergi açmak. Türkiye’de bu tekniği kullananların sayısı çok az. Bunu duyurmak istiyorum.”

“Yaşlı adam resminin bitmesi 1.5 yıl sürdü”

Beğendiği portre fotoğrafları, bazen günlerce bazen aylarca emek vererek tüm detaylarıyla tuvale yansıtan 27 yaşındaki Asya, yaşlı bir adamın portresini 117 günde çizebildiğini söylüyor: “Resimlerim için genelde dünya çapında ün kazanmış fotoğrafçıların arşivlerine bakıyorum. Yaşlı adam saat olarak baz alırsak 495 saatlik bir çalışma. Ama tamamen bitmesi bir buçuk yılı buldu. Çizime ilk gözlerden başladım ve ifadeyi yakalamaya çalıştım. Aşırı derece yüzü kırışık ve burnunda ezilme olan bir fotoğraftı. Bu detaylara uyumlu olması için çok uğraştım. Steve McCurry’nin çektiği ‘Afgan kızı’ için bugüne kadar çok çalışma yapıldı. Ben doğru ifade olsun diye sadece gözleri için iki hafta çalıştım. Hem detay hem anlam açısından yoran, etkileyen resimler yapıyorum. Çocuk istismarıyla ilgili yaptığım resmi bitirmeye 15 gün kala bırakmıştım. Çünkü her gün her saat şiddet, istismar haberiyle karşılaşmak travma yaratmıştı. Toparlanmam da 6-7 ayı bulmuştu. Aslında toplumda iz bırakmış fotoğrafların resimlerini yapmaya özen gösteriyorum. Ya da bende iz bırakanları… İnsanların baktığı zaman, yaşananları hatırlamasını sağlayan…”

Son dönemde artan şiddet olaylarının bu kadar kısa süre konuşulup unutulmasını da bir türlü anlayamadığını söyleyen Asya, dernek aracılığıyla özellikle yoksul çocuklara kurs vermeyi amaçladığını söylüyor. “Teknoloji çok ilerledi artık Türkiye’nin doğusunda ya da batısında olmanın çok farkı yok” diyen genç yetenek, arkadaşlarıyla grafik tasarım, resim, fotoğrafçılık üzerine kurs açmaya hazırlanıyor: “İnsanlar üstü başı kirli olan çocuklara kötü davranıyor. Oysa, yüreği, düşüncesi kirli insandan uzak durmak gerekiyor. Onlar için kurs açıp, yeteneği olanların keşfedilmesine yardımcı olmak büyük bir kazanım benim için.”

FOTOĞRAFLARI DA KENDİ ÇEKECEK

Veysel Asya, bundan sonra kendi çektiği fotoğrafları resimlemeye başlayacağını söylüyor: “Sokaktaki çaresizliği fotoğraflamayı hedefliyorum. Sonra o fotoğraflarla resimleri yan yana sunacağım bir sergi. Çalışmak için Muş yeterli olacaktır. Diğer şehirlerde olan burada da var. Burası daha önemli. Bu kadar az nüfusu olan bir şehir, olayları unutuyor, görmüyor ise milyonluk şehirler nasıl görsün. Burada herkes birbirini tanırken, o çaresizlikleri görmeyip, yardım etmiyorsa hiçbir yer etmez. Komşusunu görmeden, umursamadan televizyondaki habere üzülse ne değişir ki?”