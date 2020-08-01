Mardin’in büyülü görüntüsüne daima gökyüzünde süzülen bir uçurtma eşlik eder. Şehrin sizi alıp götüren atmosferine elinde uçurtmanın ipiyle koşturan çocuklar katılıverir... Onlardan biri de içindeki uçurtmayı hâlâ ısrarla uçuran ve nice çocuğu uçurtmayla buluşturan 29 yaşındaki Zahit Mungan... Mungan uçurtmanın ipini eline aldığı andaki özgürlük hissinin peşinden gitmiş. Bu his, onun bu yıl Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların hikayelerini daha görünür kılmak için geliştirdiği Fark Yaratanlar programındaki beş isimden biri olarak seçilmesine de vesile olmuş. Yönetmen Anıl Tokur tarafından hikayesinin anlatıldığı ve 2019’da pek çok ödül alan kısa biyografik filmi “Uçurtmanın Peşinde”yse Mungan’ın tutkusunu ve yeteneğini uluslararası boyuta taşıdı. Amerika El Sanatları Konseyi ile yolları kesişen ve pandemi sonrası uçurtmalarını Amerikalı çocuklarla birlikte uçuracak olan Mungan’la uçurtma sevdasını konuştuk.











Mungan uçurtma tutkusunun nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor: “Uçurtma Mardin’de bir gelenektir, Mardin’e ne zaman gelirseniz gelin gökyüzünde bir uçurtma görürsünüz, bu da benim ilham kaynağımdı. En büyük sevdam uçurtmalarım. Gözümü açtığım Mardin semalarında uçurtmalarım süzülmeye başladığında, okuma yazmaya henüz başlamıştım. Sonrasında, birçok detay ve donanımla tanıştım ve bu doğrultuda yaptığım altıgen uçurtmalar artık yerini, özgün tasarımlarla birlikte çok daha farklı ve profesyonel düzeyde uçurtmalara bıraktı. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen festivallerde ülkemi temsil ediyorum. Bu tutku beni ilerleyen zamanda salt uçurtma tasarlamanın ötesinde bir yerlere götürdü ve şu anki hava fotoğrafçılığı teknolojileri henüz o yıllarda yokken, uçurtmalarıma monte ettiğim cep telefonu, fotoğraf makineleri ve kendi geliştirdiğim yöntemlerle, en büyük ilhamım olan tarihi kent Mardin’in hava fotoğraflarını çektim. Bu fotoğraflarla çeşitli illerde sergi açtım. Ardından, ‘Uçurtmanın Peşinde’ adlı bir kısa filmim çekildi ve katıldığı birçok yarışmada birincilik elde etti. Tüm bu uğraşların neticesinde ülkemde birçok şehirde davet edildiğim söyleşilere katılıyor ve düzenlenen atölyelerde uçurtma yapımıyla ilgili çocuklara eğitim veriyorum.”













“Hayalim Yaşayan Uçurtma Müzesi kurmak”

“Uçurtmanın Peşinde” ABD’den de ödülle dönmeyi başardı. Filmi, Amerika El Sanatları Konsey Başkanı’nın izlemesiyle birlikte Zahit Mungan ile iletişime geçilmiş. Konsey, her ülkeden zanaatçıların Kovid-19’dan nasıl etkilendiğiyle ilgili röportaj serisinde mikrofunu Zahit Mungan’a da uzatmış. Mungan’ın yeteneği ve hikayesinden öylesine etkilenmişler ki, onu ABD’ye davet etmişler. Pandemi sonrası koşullar imkan verdiğinde Mungan ABD’ye gidip Amerikalı çocuklarla bir atölye düzenleyip birlikte uçurtma uçuracak. Mardin’de kendi atölyesine gelenlere uçurtmanın tarihini anlatan ve Mardin semalarına birlikte uçurtma salan Mungan’ın en büyük hayaliyse uçurtma kültürünün yok olup gitmemesi: “Bu kültürün kalıcı bir hale gelmesini sağlamak için Mardin’de ‘Yaşayan Uçurtma Müzesi’ açmak istiyorum ve uçurtmalar unutulup gitmesin diye çocuklarla uçurtma yapmayı sürdürmek istiyorum.”