En yeni en moda

İndirim fırsatı

16 Şubat’a kadar ECCO’nun tüm ürünlerinde geçerli olacak yüzde 14 indirim fırsatı var. Beyaz tabanıyla uyumlu kahve, mavi ve bej ton alternatifleri bulunan SOFT 8 serisi hafifliği, esnekliği ve konforuyla iddialı.

Stilin anahtarı

LES BENJAMINS, ‘cycling’ giyim tarzından etkilenerek hazırladığı İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunda renkler, grafik desenli baskılarla birlikte dinamik stilin anahtarını sunuyor.

Yeşil adımlar

SHOES&MORE koleksiyonunda sezonun gözdesi animal print deseni bot, çizme, ayakkabı ve çantalarda karşımıza çıkıyor. Koleksiyonda doğanın renkleri toprak tonları ve yeşil öne çıkıyor.

Renklerin enerjisi

My True Colours yüzük koleksiyonuyla favori renginiz elinizde. Zamansız parçalar ilhamını boncuklu Purely Pandora tasarımlarından alıyor.