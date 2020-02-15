En yeni en moda

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    15.02.2020 - 07:00 |

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    İndirim fırsatı

    16 Şubat’a kadar ECCO’nun tüm ürünlerinde geçerli olacak yüzde 14 indirim fırsatı var. Beyaz tabanıyla uyumlu kahve, mavi ve bej ton alternatifleri bulunan SOFT 8 serisi hafifliği, esnekliği ve konforuyla iddialı.

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    Stilin anahtarı

    LES BENJAMINS, ‘cycling’ giyim tarzından etkilenerek hazırladığı İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunda renkler, grafik desenli baskılarla birlikte dinamik stilin anahtarını sunuyor.

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    Yeşil adımlar

    SHOES&MORE koleksiyonunda sezonun gözdesi animal print deseni bot, çizme, ayakkabı ve çantalarda karşımıza çıkıyor. Koleksiyonda doğanın renkleri toprak tonları ve yeşil öne çıkıyor.

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    Renklerin enerjisi

    My True Colours yüzük koleksiyonuyla favori renginiz elinizde. Zamansız parçalar ilhamını boncuklu Purely Pandora tasarımlarından alıyor.

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    14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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