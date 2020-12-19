Eski zamanlara yolculuk

Enerjimizi bizden götürmeye kararlı bir yılı ışıl ışıl uğurlamak ve gelecek zamana umutla bakabilmenin belki de en zarif yollarından birisi takılar. İlk çağlardan itibaren kadınların vazgeçilmezi olan aksesuarlara yepyeni dokunuşlar getiren genç girişimci Selin Ecer, antik çağ takılarından esinlenerek “Ancient Times” koleksiyonunu hazırladı. İri ve gösterişli formların, ince ve özenli ayrıntılarla donatıldığı koleksiyon, Helenistik dönem takılarının zarafetini günümüze taşıyor. Altın parçaların zirkon taşlarla süslendiği koleksiyonda, kolye ve küpenin yanı sıra şahmeran bileklikler de dikkat çeken tasarımlar arasında yer alıyor. Küpe olarak iki farklı alternatif sunulan tasarımda, Barok incili modeller klasik şıklığı sevenlere hitap ederken, sadelikten hoşlananlar için ise yalın altın görünümlü modeller öne çıkıyor.