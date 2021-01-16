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    16.01.2021 - 03:01 |

    Evde keşif dünyası

    Henkel’in, Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle okullarda ücretsiz bilim atölyeleri gerçekleştirerek uyguladığı “Keşif Dünyası” projesi “Evde Keşif Dünyası” videolarıyla dijital platformdan evlere taşınıyor.

    Evde keşif dünyası

    Çocukların evlerindeki malzemelerle yapabilecekleri deneylerden oluşan 12 farklı video YouTube’da Henkel kanalı üzerinden yayınlanmaya başlandı. Şimdi tüm çocuklar, YouTube’daki kanaldan “Keşif Dünyası” yazarak “Evde Keşif Dünyası” videolarını izleyebiliyor. Bu videolarla çocuklar, yaptıkları deneylerle suyun özelliklerini keşfediyor, patatesten nişasta elde etmeyi, nişastadan suda çözünebilir folyo ya da yapıştırıcı yapmayı öğreniyor. Daha birçok keyifli ve öğretici deneyde, anne ve babalar da çocuklarına eşlik edebiliyor.

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