“Evdeyken su ve sabun yeterli”

Birkaç aydır hiç olmadığı kadar suya sabuna dokunuyor insanlık. Koronavirüsten korunmanın en etkin yolu olarak ortaya çıkan el hijyeni beraberinde bakımı da gerektiriyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, doğru el hijyeni ve yıpranan ellerin bakımıyla ilgili sorularımızı yanıtladı. El hijyeninde en az 20 saniye kuralını hatırlatan Dr. Pırmıt, “Bu süreçte antibakteriyel özellikteki sabunlar hassas ciltli kişilerde daha fazla kuruluk yapabileceği ve egzama oluşumuna neden olabileceği için kullanılması tercih edilmemektedir. Dış ortam temasımız yoksa evdeyken yalnızca su ve sabun el hijyeni için yeterlidir. Dış ortamda ortak kullanılan alanlarda eğer su ve sabuna ulaşamıyorsak el dezenfektanı ve kolonya gibi ürünlerle ellerimizi dezenfekte etmemiz önemli” diyor.

Dr. Pırmıt, ellerimizi yıkamak için geleneksel beyaz sabun, gliserinli/zeytinyağlı sabun gibi katı sabunları kullanabileceğimizi ancak çok kuru, egzama gelişimine eğilimli, hassas bir cilt yapısına sahip olanların klasik sabunlar yerine eczanelerde satılan deterjan özelliği göstermeyen cilt temizleyiciler veya bebek ürünlerini tercih edebileceğini belirtiyor. Bu ürünler cildin doğal yağ içeriğini bozmadığından tahriş ve kuruluk oluşturmadan cildi nemlendiriyor.

Dr. Serpil Pırmıt, sıvı sabun kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere de dikkat çekiyor: “Sabunların sıvılaştırılmaları ve renklendirilmeleri sürecinde kimyasal ürünler kullanılıyor. Bu da derideki tahrişi artırabilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle el hijyeninde sıvı sabun tercih ediyorsak el yıkama sonrası nemlendirici kullanmaya özen gösterilmeli.”

Her yıkama sonrası nemlendirici

Ellerin sık yıkanması, sabun ve dezenfektan içerisindeki kimyasallarla derimiz normal yağını kaybediyor ve derinin bariyer tabakası tahrip olabiliyor. Bu durum ellerde kuruma, çatlama ve hatta egzama meydana getirebilir. Dr. Pırmıt bunların önüne geçmek için, “Her el yıkama veya dezenfektan/kolonya kullanımı sonrasında nemlendiricilerin kullanılması kuruluk oluşmasını önemli derecede azaltacaktır. Ek bir sorun yoksa gliserin/vazelin gibi doğal ve basit içeriklere sahip nemlendiriciler yeterli olacaktır. Deri hassasiyeti olan, tahrişi artıracak deri hastalığı olanlar ve çok kuru deri yapısına sahip olanlarda tahriş daha erken ve şiddetli olabiliyor. Bu kişilerin parfüm, boyar madde içermeyen özellikle cilt bariyerini onaran özellikte nemlendiriciler seçmesi cilt sağlığını korumada yardım eder” diyor. Bunların dışında Dr. Pırmıt, kullandığımız suyun ılık ve ellerimizi kuruladığımız havlunun yumuşak olmasını tavsiye ediyor, daha steril olması için kağıt havlu kullanmaya dikkat edilmesini öneriyor.