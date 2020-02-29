Fransa’daki başarılı yelkencimiz

Gençlik yıllarından itibaren solo olarak, durmadan ve dışarıdan yardım almadan IMOCA 60 tipi teknelerle dünya çevresinde yarışmaya kararlı olan Tolga Pamir, Fransa’ya yerleştikten sonra bu yöndeki ilk adımı Mini Transat ile attı. Fransa’da başlayıp Karayipler Martinik Le Marin Körfezi’nde sona eren, Madeira’da veya Kanarya Adaları’ndaki durakla 4 bin kilometreyi kapsayan zor bir dayanıklılık sınavından söz ediyorum. Tolga, 2011’de bu yarışa katılan ilk ve tek Türk denizcisi oldu. Ardından bir sonraki yarış için Kaya Ropes tarafından desteklenerek kollarını sıvadı. Derken yaşadığı talihsiz sakatlık, onu sıkıntılı bir sürece soktu. Ancak o evreyi de tecrübelerini artırıcı yönde değerlendirdi. Mini 650 Espoir Açık Deniz Solo Fransa Şampiyonası dahil birçok yarışa katıldı. Böylece toplam 9 bin 500 deniz mili tecrübe kazandı.



Ocean Master klasmanında ilk Türk



2015, 2016 ve 2017 yıllarında ‘Figaro’ sınıfında Fransa Elit Açık Deniz Solo şampiyonalarında rüzgâra meydan okudu. Üç yıl arka arkaya La Solitaire du Figaro yarışlarına katılan ilk ve tek Türk denizcisi olarak başarılı sonuçlar elde etti. 2016 senesinde ‘Transat AG2R La Mondiale’ ile ikinci Atlantik geçişini gerçekleştirdi. Böylece 16 bin deniz mili daha karnesine işlendi. Geçen yıl da IMOCA 60 sınıfına geçerek Transat Jacques Vabre Yarışı’na katıldı. Bir başka deyişle Vendee Globe 2024’e bir adım daha yaklaştı. Branşında dünyanın ilk 100 sporcusu arasında ‘Ocean Master’ klasmanındaki ilk ve tek Türk sporcusu olarak tarihe geçti. Başarılı yelkencimiz yeni hedefleri için bir yandan partner arayışlarına devam ediyor diğer taraftan Vendee Globe 2024 öncesinde ‘La Route du Rhum’, ‘Transat Jacques Vabre’ ve ‘New York- Vendee’ yarışlarına hazırlanıyor. Pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun.



YARIŞ:



1992 yılından bu yana dört senede bir yapılan Vendee Globe, 8 Kasım 2020 tarihinde Fransa’da başlayacak ve üç ay sürecek. Atlantik Okyanusu’nun güneyine inecek yarışçılar daha sonra Antarktika’yı bordalayıp dünya turuna saat yönünde devam edecek. Ardından Avustralya’dan kuzeye dönüp Atlantik geçişiyle Fransa’ya ulaşacaklar.



Motor Yat:



Lexus, ilk yat modeli LY650 ile lüks otomobil sektöründe sahip olduğu kalite ve konfor anlayışını denizlere de taşıdı. Markanın Türkiye direktörlüğünü Selim Okutur üstlendi. Lexus LY650, ABD’deki Marquis Yachts Tersanesi’nde inşa edildi. Üç kamaraya sahip motor yat, 20 metre uzunluğu, 5.7 metrelik genişliğiyle göz kamaştırıyor. Zarif ve süratli gövde yapısıyla dikkatleri çeken, havuzluğunda geniş bir alan sunan Lexus LY650, İtalyan yat tasarım stüdyosu Nuvolari Lenard imzasını taşıyor. Marquis Yachts üzerinden satışa sunulan motor yatın fiyatı sahip olduğu özelliklere göre 3.74 ile 4.85 milyon dolar arasında değişiyor. Sözün özü, Lexus artık yat sektöründe de iddialı. Lüks motor yat ve otomobil meraklılarının bilgisine.









Sektör:



Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren kararı gereği gemi yakıtlarındaki sülfür oranı yüzde 0.5’e indirildi. Konuyu 2019 itibarıyla ülkemizde sektörün en büyük oyuncusu konumunda olan SOCAR’ın Deniz Satışları Direktörü Zeki Tarakçı’ya sordum. Bu kararın dünya denizcilik ve yakıt piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten başarılı yöneticinin verdiği bilgiler dikkat çekici. Örneğin dünya deniz ticaretine yönelik yapılan çalışmalara göre, yıllık 250 milyon ton olarak tahmin edilen küresel yakıt pazarını oluşturan ticari gemi sayısı yaklaşık 50 bin. Bunların yakıt tüketimi 200 milyon ton fuel oil ve 50 milyon ton deniz motorini olarak sınıflandırılıyor. Sektörde yedi yıldır faaliyet gösteren SOCAR Marine, uluslararası denizcilik şirketlerinden balıkçılara kadar oldukça geniş müşteri portföyüne sahip. STAR Rafineri, STAR Depolama ve Petkim’in sahip olduğu limanlar ile SOCAR Konteyner Terminali’nde gemilere verdikleri kaliteli hizmetlerle yeni yıla da umutlu başladılar. Yolları açık olsun.









Tolga Pamir’in kitabı Naviga Yayınları’ndan çıktı.