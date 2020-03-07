Gastronomi her yerde

İstanbul, 25 Mart’ta gastronomi dünyasının en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD) Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği 3. Global Gastroekonomi Zirvesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Sektör profesyonelleri, gastronominin ekonomi, turizm ve diplomasiye yansımalarıyla, Türk mutfağının daha iyi tanınabilmesi konularında deneyimlerini paylaşacak. Ben, konuyla ilgilenen herkesin kendilerini geliştirmek adına bu zirveye katılmaları gerektiğini düşünüyorum. TURYİD Yönetim Kurulu üyesi ve 3. Global Gastroekonomi Zirvesi Komite Başkanı Ebru Köktürk Koralı’yla heyecanla beklenen zirveyi konuştuk:

“Bu zirvede, ülke markası için düşünen ve üreten, bölgesel tanıtım için çalışan iletişim sektörü ve yerel yönetimler için ilham veren hikâyeler ve analizler var. Katılımcı sayısını artırmak için tüm üniversitelerle iş birliği içindeyiz. Zirveye katılacak dünyaca ünlü isimlerin anlatacaklarının gerek sektörün geleceği gerekse de ülkemizde gastronominin gelişmesi açısında ilham verici olacağını düşünüyorum.”

Peki Koralı’nın bahsettiği bu dünyaca ünlü isimler kim?

Mutfak diplomasisinin önemli ismi araştırmacı-yazar Sam Chapple... Chapple, halen Şef José Andrés’nin restoran grubu ThinkFoodGroup ve kâr amacı gütmeyen World Central Kitchen’a danışmanlık veriyor. Yenilebilir böcekler ve yeni yiyecekler alanında Livin Studio ve Livin Farms’ı kuran Katharina Unger ile 2018’den bu yana Dünya Turizm Örgütü’nde Turizm Piyasası Algı ve Rekabet şefi olan Sandra Carvao zirvenin en önemli isimlerinden. Kolombiya’da önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan, 2017’de 50 Best Restaurants tarafından Latin Amerika’nın en iyi kadın şefi seçilen Leonor Espinosa zirvenin en heyecan verici ismi. Basque Culinary ödülü sahibi olan Espinosa bir ekonomist, bir plastik sanatlar artisti ve şef. Ünlü şef, zirvede kızı Laura Hernández ile birlikte Türkiye’de sosyal gastronomi konusunda çalışan Ebru Baybara Demir’in sunumu ile sahnede olacak. Fransız yemeğinin UNESCO tarafından Kültürel Miras olarak tescillenmesini sağlayan Pierre Sanner ile 10 yıl şef olarak çalıştıktan sonra ünlü yiyecek içecek dergisi Eat Soup’u kuran Financial Times yemek yazarı Bill Knott konuşma yapacak isimlerden. Selin Kiazım, Civan Er ve Mehmet Gürs ile Maçakızı Otel, Villa Maçakızı ve Maçakızı Bodrum Loft’un kurucu ortağı Sahir Erozan da konuşmacılar arasında.

Neden her yerde?

Ebru Köktürk Koralı, bu seneki Zirve için “Gastronomi Her Yerdedir” temasını seçmelerinin nedenini ise şöyle anlatıyor: “Gastronominin, tüm dünyada kabul edilen bir bilim dalı olduğunu anlatmak ve bağlantılı olduğu her alana dikkatleri çekmek bizim misyonumuz. Zirvenin, özellikle sosyal medya iletişim kampanyası sürecinde bu başlığı kullanma fikri bizi heyecanlandırdı. Çünkü gastronomi kavramına mesafeli bir duruş var. Biz de bunu kırmak istedik.”

Zirvenin odağında Trakya

Zirvenin odağında bu yıl Trakya Bölgesi var. Gastronominin yeni rotalarından Trakya Bölgesi, “Trakya Gastronomisi” başlığıyla ele alınacak. “Rota Trakya” kitapçığı da zirvede katılımcılarla buluşturulacak. Bu konudaki bilgileri mutfak kültürü araştırmacısı ve yazarı Nilhan Aras, şöyle aktarıyor:

“Rota Trakya, TURYİD tarafından 3. Global Gastroekononomi Zirvesi’nde bir ilk olarak özel bir dosya ile gündeme alınmak istendi. Bölgenin ürünlerini ve bağcılığını tanıtmak amacıyla bir ön çalışma yapıldı. Çalışmalar, Rota Trakya kitapçığında toplandı. Trakya mutfağını yaratan birçok lezzeti bir araya getiren rehberin içeriği ise Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi tarafından 3. Global Gastroekonomi Zirvesi için hazırlandı. Rehberin mutfağında, saha çalışması ve metin yazma süreçlerinde Yerküre Kooperatifi’nden Atakan Büke, Murat Bayramoğlu ve Fatih Tatarı ile birlikte çalıştık. Trakya heyecan veren, insanın içini kıpırdatan gerçek bir gastronomik hazine sandığı. Zincir köfteciler ya da büyük ölçekli peynir üreticileri değil, hâlâ zanaatkâr özelliğini koruyan bir gıda üretimi söz konusu.”