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    02.05.2020 - 03:04 | | Zeynep Kalkınç

    Gözde restoranların krizle imtihanı

    Her türlü güçlüğe rağmen çalışanlarına sahip çıkan “İstanbul klasikleri” bu süreci nasıl yaşıyor? Yeme-içme sektörünün öncü markalarına yön veren isimlere pandemi sonrasını sorduk

    Gözde restoranların krizle imtihanı
    Zeynep Kalkınç

    Gastronomi dünyası Kovid-19 pandemisinden en fazla etkilenen sektörlerin başında yer alıyor. Restoranların kapısı kilitli. Ne zamana kadar kilitli kalacak bilmiyoruz. Bazı senaryolar gündeme geliyor ama ortada net bir durum yok. Bu durumda restoranlar, ekosistemin yeni koşullarına adapte olabilmek için farklı yaklaşımlar oluşturabilecek mi? Daha da önemlisi, o tarihe kadar ayakta kalabilecekler mi? Pandemiden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de geçtiğimiz günlerde Ulusal Restoranlar Birliği öncülüğünde, “Yeniden Açılma Rehberi” yayınlandı. Rehberde özellikle vurgulanan sosyal mesafe. Restoranların en önemli ve yaygın sosyalleşme alanlarından biri olduğunu düşünürsek, mesafeyi koruyarak sosyalleşmek tüm dünya için yeni bir deneyim olacak. Bizde henüz böyle bir rehber yok bildiğim kadarıyla. Ama her işletme kendi çıkış yolunu arıyor, tedbirlerini oluşturuyor. Peki, yeme-içme dünyasının öncü markaları bu kriz sürecini nasıl yaşıyor, geleceğe yönelik işletme planları neler?

    “Sektör daralır ama düzelir”

    İstanbul’da Vogue, Gina, 29 ve Zuma gibi onlarca lüks restoranı bünyesinde bulunduran Dream Grubu’nun CEO’su Umut Özkanca, “Farklı bir krizle karşı karşıyayız; etkilerini şimdiden net öngörebilmek mümkün değil” diyor. Özkanca, süreci şöyle özetliyor: “Her şeyin normal düzene döneceğine inancım sonsuz; misafirlerimizin de bunu hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. En önemli öncelik, çalışanlarımızın ve misafirlerin sağlığı. Rutin sağlık ve hijyen kontrollerini en üst seviyelere çıkardık.”

    Gözde restoranların krizle imtihanı



    Özkanca, tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam etmesiyle, haziran başı gibi hayatın daha normalleşmeye başlayacağını düşünüyor: “Bu süreçte kapılarını bir daha açamayacak işletmeler de maalesef olacaktır. Diğer yandan herkes daha fazla sosyalleşme ihtiyacı duyacak. Gerekli önlemleri alarak misafirlerin güvenini kazanan işletmeler yavaş yavaş normal operasyonlarına geri dönecekler. Açık alan bölümlerinin daha verimli kullanılması, masalar arasında güvenli sosyal mesafenin sağlanması uygulayacağımız önlemlerin başında geliyor.”

    Eserler çalışanlar için satışta

    İstanbul’da fine dining’in en seçkin temsilcisi olarak kabul edilen Sunset, restoran kapatma kararını beklemeden kapatmıştı kapılarını. Sunset’in sahibi Barış Tansever bu durumu, “Misafir kitlemiz gayet bilinçli ve sokağa çıkma yasağını önceden uygulamaya başlayan bir profil olduğundan, ayrıca çalışanlarımızın sağlığını düşündüğümüz için kapatma kararını hemen verdik” diye açıklıyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Barış Tansever, sektörde erken alınan önlemlerin hem sağlık hem de istihdam kaybı anlamında her türlü hasarı ciddi olarak azaltacağına inanıyor.

    Gözde restoranların krizle imtihanı



    “Bu değerli markanın kurucusu olarak görevim Sunset’i ve çalışanları yaşatmak” diyen Tanrısever, bunu nasıl sağlayacaklarını şöyle anlatıyor: “Elimizdeki değerli eserlerin satışına başlıyoruz. 25. senemizde ‘Sunset Cookbook’ İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Şimdi Sunset’in 25 senelik sırlarını içeren bu kitabı web sitemizde online satışa çıkarıyoruz. Ayrıca Villeroy Boch tarafından üretilen Burhan Doğançay imzalı tabaklar ve son olarak da Jumbo tarafından üretilen ve yine Doğançay imzalı Türk kahvesi fincanları da web sitemizden satın alınabilecek. Gelirini Sunset emektarlarına aktaracağımız bu değerli parçaları koleksiyonuna katmak isteyen herkes www.sunsetgrillbar.com adresini ziyaret edebilir.”


    Spago açılmaya hazır

    Pandemi sürecinde, çalışanlarına herhangi bir mağduriyet yaşatmadıklarını söyleyen dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck’ın İstanbul’da açtığı Spago’nun Genel Müdürü Deniz Zengin ise restoranın açılış dönemiyle ilgili her türlü hazırlığı tamamladıklarını belirterek “Salgın sonrası ilk 3-4 ay ciddi oranda iş potansiyeli düşecektir. Toparlanma 2021’i bulur” diyor. Zengin, aldıkları tedbirler arasında mesafe kontrolü, farklı saat aralıklarında daha az sayıda misafir karşılama, tek kullanımlık menüler, hijyen eğitimleri, sertifikaların güncellenmesi, bakanlık onaylı Kovid-19 sonrası uygunluk sertifikası gibi uygulamaların olduğunu da belirtiyor.

    Gözde restoranların krizle imtihanı



    Çin mutfağının en iyi temsilcisi

    Çin mutfağının bir numaralı restoranı Dragon’un iki ortağından biri olan Ergün Yücebıyık, “Kapalı kaldığımız süre içinde personelimizin getirdiği ekonomik yükün bir kısmını şirketimiz karşılıyor ama bir kısmını da devletin karşılamasını bekliyoruz” diyor. Restoranları açılınca sosyal mesafeyi korumak adına kapasiteyi düşüreceklerini ve masalar arası mesafeyi koruyacaklarını şöyle dile getiriyor: “Evde pişirilen herhangi bir yemekle bizim mutfağımızda pişen yemeğin hiçbir farkı yok. Hijyen kurallarına uyulduğu sürece virüs cansız yüzeylerde yaşayamadığı gibi yüksek sıcaklıkta pişmiş bir yemekte de bulunamaz.”

    Gözde restoranların krizle imtihanı


    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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