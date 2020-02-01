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    01.02.2020 - 07:00 | | Gizem Çetimen

    Güncel sanat

    Güncel sanat

    Bitmeden yetişin

    Özgürlük sembolü kadınlar

    Fatih Şimşek, “Ummak” adlı heykel sergisiyle Galeri Selvin II’de sanatseverlerle buluşuyor. Şimşek, sergide yer alan eserlerinde kadını bir üst kimlik olarak, özgürlük sembolüymüşcesine tasvir ediyor.Heykellerinde kullandığı gaz maskeleriyle de dünyada yaşanılan olumsuzluklara rağmen kendini soyutlayıp, insan kavramının özüne inerek, insana ait tinsel değerlerin huzurunu yaşatıyor.

    Taze açıldı

    Sahneye dönüşen galeri mekanı

    Güncel sanat



    HeykeltIraş Bilal Hasan Karakaya’nın “Alem-i Mülk” başlıklı sergisi, Anna Laudel’de izleyicilerini bekliyor. Karakaya, heykelleri ve diğer yerleştirmeleriyle galeri mekanını bir sahneye çeviriyor. Sanatçı; zaman, ölüm, ve yaşam kavramlarıyla kurduğu bu kurgu sayesinde, sergiyi deneyimleyen izleyici de oyunun bir parçası haline sokuyor. Sergiyi 8 Mart’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

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