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    29.02.2020 - 04:00 | | Gizem Çetimen

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat
    Gizem Çetimen

    MUTLAKA GÖRÜN

    Frankofon ülkelerine yolculuk

    Fotoğrafçı Emre Rende’nin “Frankofonide Yolculuk” adlı sergisi Fransız Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Rende fotoğraflarıyla bizleri, Lübnan Dağları’ndan geçerek Cibuti kent merkezinden Burundi plajlarına kadar uzanan Frankofon bölgelerine bir yolculuğa çıkarıyor.

    Sergiyi 26 Nisan tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

    TAZE AÇILDI

    Sanatçı ve zanaatçi buluşması

    İstanbul Modern’in Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan projesinin ilk sergisi “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar”, sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, üretilen yeni yapıtların yanında sanatçıların İstanbul’daki araştırma ve üretim süreci ve birlikte çalıştıkları zanaatkarlar hakkında bilgiler de yer alıyor. İstanbul’un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelerin de bulunduğu sergiyi 23 Ağustos’a kadar görebilirsiniz.

    Güncel Sanat

    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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