Güncel Sanat

MUTLAKA GÖRÜN



Frankofon ülkelerine yolculuk



Fotoğrafçı Emre Rende’nin “Frankofonide Yolculuk” adlı sergisi Fransız Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Rende fotoğraflarıyla bizleri, Lübnan Dağları’ndan geçerek Cibuti kent merkezinden Burundi plajlarına kadar uzanan Frankofon bölgelerine bir yolculuğa çıkarıyor.



Sergiyi 26 Nisan tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.



TAZE AÇILDI

Sanatçı ve zanaatçi buluşması



İstanbul Modern’in Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan projesinin ilk sergisi “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar”, sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, üretilen yeni yapıtların yanında sanatçıların İstanbul’daki araştırma ve üretim süreci ve birlikte çalıştıkları zanaatkarlar hakkında bilgiler de yer alıyor. İstanbul’un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelerin de bulunduğu sergiyi 23 Ağustos’a kadar görebilirsiniz.