Hayat kutlamaya değer

Pandemi döneminde dünya yepyeni bir süreçten geçiyor. İş hayatından özel hayatımıza yeni alışkanlıklar edindiğimiz bu dönemde, kutlamalar da yepyeni bir boyut kazandı. Evde veya dışarıda bir mekanda kalabalık bir grupla üflenen pastalar yerini, online bağlantılara bıraktı. Ama bu durum kutlama geleneğine engel olur mu hiç? Ne de olsa ev döneminde yaşamın her anının kutlanması, ertelenmemesi gerektiğini anlamış bulunuyoruz.

Click Celebration markasıyla beş yıldır çok sayıda etkinliğe imza atan Daphne Behar, bugünlerde kutlamaların daha yaratıcı ve anlamlı olduğunu söyleyerek, “Dokunmadan, koklamadan imkansız gibi olan şeyler, teknoloji, dijital imkanlar ve hizmet sektöründe çalışanlar sayesinde gerçekleşebiliyor” diyor. Behar’a göre bir kutlamayı unutulmaz kılmanın en önemli yolu karşınızdakinin ritmi ve heyecanını artırmaktan geçiyor: “Her kutlamanın sonunda bıraktığı güzel duygu ve o anı size hatırlatacak fotoğraflar en güzelidir. Herkesin yaşı veya özel günü çok değerli ve özel hissetmek istiyor. Bir demet çiçek, balondan bir ark veya elimizdeki malzemelerle yapılmış süsler ve tabii düşünülmek, özel hissetmek. Büyük veya küçük, konsepte göre balonlar, çiçekler... Donutlardan bir pasta ya da kişisel olarak zevk ve beğenilere göre organize edilmiş başka malzemeler. Biz simitlerden katlı pasta yaptık, meyvelere mumlar batırdık, folyodan şapka, bulaşık süngerinden bileklik, plastik eldivenden balon yaptık, şarkılar söyledik.”

“Çiftler yeniden evlilik töreni yapabilir”

Karantina döneminin çiftler arasında küçük tatlı sürprizler yapmak için de gayet uygun olduğunu söyleyen organizatör, aynı ortamı paylaşanlara şöyle önerilerde bulunuyor: “Normal bir zamanda konfor alanının içindeyken, dünya halleri hariç hiçbir şeye şaşırmayan bir eşe, önem verdiğini göstermenin o kadar tatlı ve ince yolları var ki; uygulamak için bazen kutlama bahanesine bile ihtiyaç duymuyorlar. Evde olan ve belki birbiriyle uyumunu daha önce hiç fark etmediğimiz iki objeyi birbirine bağlamak, üzerine ‘Biz İkimiz’ yazmak bile yaratıcı bir hediye olabilir. Kimbilir belki bu küçük hediyeye çiftler için kendilerine özel olacak bir şarkı eşlik edebilir. Bahçeniz varsa evin salonundaki halıları, yastıklar, masaları dışarı çıkarın. En sevdiğiniz müziği açın, sevdiğinizin elini sıkıca tutun, gökyüzüne bakıp gülümseyince kutlamanın en basit yoluna çıkarsınız.”

Evlilik yıl dönümünü unutulmaz kılmak isteyenler için ise şunları söylüyor: “Yıl dönümünde tekrar nikah töreni düzenlemek heyecanlı olabilir. Beyaz bir elbise, balonlar, çiçek buketleri bu törene renk katabilir. Dijital bir bağlantıyla sevdiklerinizi de bu özel ana ortak edebilirsiniz. Ya da dijital ortamda buluşarak eğlenceli bir oyun oynayabilirsiniz. Eşler sırtı dönük oturur, ellerine kadın ve erkeği anlatan birer obje alır. Dijital bağlantıdaki arkadaşları onlara soru sorar. “Kim daha dominant” gibi örneğin… Eşler kimin daha dominant olduğunu düşünüyorsa ona ait objeyi havaya kaldırır. İkisi farklı objeler kaldırırsa yenilmiş olurlar.”

Simitlerden pasta, folyodan şapka

Bu süreçte görüşemediğimiz arkadaşlarımızın doğum günleri için çok sayıda seçenek bulunuyor. “Bahçeli evlerde kutlamalar daha çeşitli olabiliyor; uzaktan yapılan fotoğraf çekimleri, büyük balonlar, pankartlar, sosyal mesafeyi koruyarak harika işler çıkıyor. Ya da bu dönemin öne çıkan bölümlerinden balkonlar da bu konuda çok işlevsel kullanılabilir ve kutlamalara ev sahipliği yapabilir. Arkadaşlara yapılacak sürprizlerde elbette online buluşmalar büyük moral ve motivasyon kaynağı. Önceden konuşularak aynı temayla kıyafetler giyilebilir” diyerek kutlamanın, sevdiğini mutlu etmenin her zaman yolu olduğunu anlatıyor Behar.

Çocuklara ev yapımı pinyata

Doğum günü kutlamalarını hiç kuşkusuz en heyecanlı yaşayanlar çocuklar. Bu süreçte çocuklar için arkadaşlarının yanlarında olduğu kalabalık kutlamalar yapılamasa da doğum günlerini mutlu geçirmelerini için Behar’ın pratik önerileri var: “Çocuklar bu süreçte sosyalleşemedikleri için üzülseler bile aileleriyle bu kadar dip dibe her şeyi birlikte yapıyor olmaktan memnunlar. Çocuklar çokça renk, coşku ve sevgiyle kutlamayı doyasıya hisseder. Birlikte pasta yapmak, maskeleri komik ve boyalı şekle sokmak onlara iyi gelebilir. Plastik eldivenler şişirilip balon yapılabilir ve hepsi boyanabilir. Etrafı karton veya rengarek krapon kağıtlarıyla süslenen, içi şeker, sakız gibi tatlı yiyeceklerle veya oyuncaklarla doldurulup, kuş ya da başka bir hayvana benzetilebilen kukla-oyuncak olan pinyata da aileyle yapılabilecek eğlenceli bir aktivite olabilir.”