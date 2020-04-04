04.04.2020 - 03:00 |
Hayata evden katıl
Hayata evden devam edenlere adidas #HOMETEAM hareketiyle çağrıda bulunuyor. Markanın Runners koşu grupları, yüzü olan ünlü sporcuları ve sanatçılarıyla başlattığı #HOMETEAM hareketi aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmaya çalışırken, sosyal ve dijital kanallarda bu akımı destekleyecek ücretsiz sanal deneyimler sunuyor.
İçeriğinde evde yapılacak egzersiz planlamaları ve beslenme rehberleri sunan, dünya çapında 15 farklı dilde indirilebilen adidas Training ve Running uygulamalarına üç ay boyunca ücretsiz premium erişim sağlıyor. Hareket aynı zamanda dünyanın her yerinden herkesin katılabileceği “Fit From Home” meydan okumasını da başlatıyor.