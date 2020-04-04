Hayata evden katıl

İçeriğinde evde yapılacak egzersiz planlamaları ve beslenme rehberleri sunan, dünya çapında 15 farklı dilde indirilebilen adidas Training ve Running uygulamalarına üç ay boyunca ücretsiz premium erişim sağlıyor. Hareket aynı zamanda dünyanın her yerinden herkesin katılabileceği “Fit From Home” meydan okumasını da başlatıyor.