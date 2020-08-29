Her mevsime ışık olan mumlar

Kimimiz tatilini erteledi bu yıl, kimimiz alışveriş alışkanlıklarını gözden geçirdi. Birçoğumuz epeydir kitaplığında bekleyen Karamazov Kardeşler’i nihayet okuyacak zamanı buldu. Pandemi süreci ve karantinada geçirdiğimiz zaman kuşkusuz hayatlarımızda iz bıraktı. Maskesini doğru takmayı öğrenemeyenlerin varlığına inat hala bizlerle olan koronavirüs birilerine de bambaşka kapılar açtı.

Yaklaşık 12 yıldır PR sektöründe çalışan Bahar Bilgin, bu isimlerden sadece biri. Doğanın her mevsiminden ayrı ilham aldığı için “Seasons” adını verdiği mum markasının hikayesini Bilgin’le konuştuk.

Derin mesajlar ileten pandemi döneminde, kasvetli gündem içinde hepimizin güzel bir şeyler duymasına, bir nebze iyi hissetmesine ihtiyacı varken, doğanın da bize iyi ders verdiğini söyleyen Bilgin “Bu dönemde ben ne yapabilirim” diye düşündüğünü söylüyor ve “Bir cam açıp hava almanın rahatlatıcı etkisinin ötesine nasıl geçebilirim derken, yaptığım şeyin kalbe dokunması, insanlara ışık yayıp aydınlatması, mis kokularla onları güzel anlarına götürmesi, tasarımıyla da ortamlarına güzellik ve pozitif enerji katması amacıyla yüzde 100 doğal, hiçbir kimyasal içermeyen soya bitkisi ve işçi arıların salgıladığı balmumundan mumlar yapmaya başladım” diye anlatıyor yola çıkışını. Bahar Bilgin, mumlarını ilk önce evinde olan topraktan yapılmış güveç kaselere yaparak başlamış. Sonra bitki çaylarındaki kuru gülleri ve altın otlarını ayıklayıp süslemiş. Doğanın her mevsimde bize sunduğu farklı güzelliklerin tümünden ilham aldığı için de markasına “Seasons” adını vermiş. Çiçekler dışında cam mumluklara kendi el boyamalarıyla tasarımlar yapan Bilgin’e ilham veren şeylerse manevi ve içsel değerler. Mesnevi’den, meditasyondan hatta Sezen Aksu şarkılarından dahi ilham aldığını söylüyor Bilgin.

Mum ustalarıyla uzun görüşmeler

Bu süreçte mum ustalarını bularak onlarla uzun telefon görüşmeleri gerçekleştiren Bilgin, “Erzurum’da 30 yıl arıcılık yapan bir firma buldum. Sahibi balmumunun üretiminden nasıl kullanacağıma dair her şeyi anlattı. Kokularda yüzde 100 doğal esansiyel yağlar kullanıyorum. Kutularım doğaya dönüşümlü, mumları pamuktan üretilmiş geri dönüşümlü ham kumaştan yapılan keseler içinde gönderiyorum. Kendime şimdilik bir Instagram markası yaratmış olsam da hedefim ileride yardım kuruluşlarının kermeslerine katılıp satışlardan elde ettiğim gelirle yardıma muhtaç insanlara bir kibrit kadar küçük de olsa karanlıklarına ışık yakabilmek” diyor.