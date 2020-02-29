Hijyen ve Sağlık için “U Green Clean” ile Temizlik

Yaşam alanlarında oluşan toz ve kirlerin, temizlenmediği takdirde grip gibi virüs kaynaklı hastalıkların artışına sebebiyet verdiği bir gerçek. Bu nedenle Uzay Kimya, insan sağlığına ve çevreye saygılı “U Green Clean” temizleyici serisini özel olarak formüle etti.



Kuruluşundan bu yana ön planda tuttuğu insan sağlığını, toprağı ve hayvan dostlarımızı koruma amacı doğrultusunda geliştirdiği ürünlerle tanınan Uzay Kimya’nın yeni doğa ve cilt dostu ürünleri raflarda yerini aldı. Hassas ve alerjik kişiler ve bebekler için üretilen U Green Clean Sensitive ve U Green Clean Baby serisi, zararlı kimyasallar içermediği gibi, aynı zamanda doğada kolaylıkla ve çok yüksek oranda çözünen bir formüle sahip.



Evde çocuklarla haşır neşir olan evcil hayvanlar için ciltlerine uygun olarak geliştirilen Pet’s Green Köpek Şampuanı ve sadık dostlarımızın evin çeşitli yerlerinde bıraktığı istenmeyen koku, kir ve lekeleri gideren Koku Giderici ürünler de Uzay Kimya’nın bünyesine kattığı yeni ürünler arasında yer alıyor.



1986 yılında kurulan Uzay Kimya, 2015 yılında ürettiği ekolojik U Green Clean markalı temizlik serisiyle Türkiye’deki ilk ve tek en sıkı kurallı Ecogarantie Sertifikası’na sahip marka olma unvanını taşıyor. Ürünler aynı zamanda Vegan, Ecolabel ve Helal sertifikalarına sahip. Uzay Kimya, ECOGENIC Markası altındaki ürünlerini de gelişmiş ülkelere ihraç etmeyi sürdürüyor.



U Green Clean ürünleri:



SLES, SLS, Klor, GDO, Paraben, Parfüm, Fosfat gibi zararlı kimyasallar içermez.

Sentetik esans yerine organik sertifikalı doğal yağlar kullanılmaktadır.



Toksikolojik etkisi yoktur. Hipoallerjendir.

Formüldeki hammaddelerin iritasyon (tahriş) edici özelliği yoktur.

Bitkisel hammaddelerin geri yağlandırma özelliği vardır. Ciltte nemlilik ve yumuşaklık hissi sağlanır.



U Green Clean temizleyici ürünleri dermatolojik olarak AB’de test edilmiş, cilde zarar vermediği onaylanmıştır.