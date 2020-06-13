İki asra yaklaşan lezzetin adresi: Aşçı Bacaksız

Geçtiğimiz hafta reddit.com’da yayınlanan ve dünyanın en eski lokantalarını gösteren harita ülkemizin lezzet duraklarından biri olan Afyonkarahisar’a gözlerimizi çevirmemize neden oldu. 1840’tan bu yana faaliyet gösteren esnaf lokantası Aşçı Bacaksız, ülkemizin en eski lokantası. Şu an beşinci kuşak lokantanın klasik lezzetlerini meraklılarıyla buluşturuyor.



İşletmenin ilk sahibi Mustafa Bey’in boyu kısa olduğu için herkesin kendisine aşçı bacaksız diye seslenmesinden dolayı lokanta zamanla bu adı almış. Beşinci kuşağın temsilcisi olan Kadir Madenci, lokantanın iki asra yaklaşan hikayesini ve lezzet sırlarını dinledik: “İşini gerçekten severek ve hakkını vererek yapmak, sebat etmek ve en önemlisi kanaatkar olabilmek. Tencerede kaynayan yemeğin sadece aşk değil, Anadolu’nun dostluk ve muhabbet kültürünü, ahilik geleneğini sürdüreceğini bilmek ve gelen misafirin o yemekten yediğinde mutlu olmasını ve yiyen kişiye sağlık, şifa getirmesini umarak servis etmek bence işin manevi sırrı. Aynı zamanda Aşçı Bacaksız’ı sadece ticarethane değil bir misafirhane olarak görmek de etkenlerden bir tanesi.”



Kanaatkar olma fikri öylesine benimsenmiş ki bunca yıla ve emeğe karşın şube açmak gibi bir fikirleri olmamış. Bunu da şöyle açıklıyor Kadir Madenci: “Verdiğimiz bu emeğin işe değer kattığını ve dökülen alın terinin bereket olduğunu düşünüyoruz. Belki de şubeleşirsek bu kanaat duygusundan kopulacağı ve daha fazla maddi kazanç elde etmenin vereceği hırs korkusu yüzünden şubeleşmekten kaçınıyoruz. Ticari kaygıyla emeğinden fazlasını elde etmeye çalışmanın kaliteyi ve lezzeti bozacağını düşünüyorum.”



















Sandalye ve masaları da asırlık



Altı masası bulunan ve sandalyeleri ve masaları bile asırlık olan bu esnaf lokantasının kapısından herkes giriyor. Esnafın uğrak durağı olan Aşçı Bacaksız aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de lezzetini kulaktan kulağa duyup gittiği bir adres. Aşçı Bacaksız; kuzu kebap, pilav ve sakızlı diye tabir edilen kaymaklı ekmek kadayıfıyla biliniyor. Lokantada sadece bu ürünler servis ediliyor. Kuzu kebap; bütün kuzu etinin pilav ve etin kendi suyuyla ıslatılmış pidelerle servis edilirken, kadayıfın olmazsa olmazı köyden temin edilen hakiki camız (manda) kaymağı. Madenci, “Bereket sabahındır mantığıyla dükkan sabahın erken saatlerinde açılsa da sadece öğle servisi olduğu için hizmet öğleye doğru başlıyor. Öğle servisine kadar hazırlıklar tamamlanıyor. Yemeğin kaçta biteceği ise günün yoğunluğuna göre değişiyor. Günlük yapılan kuzu bittiğinde servis sonlandırıldıyor” diyor. Eğer yolunuzu Açşı Bacaksız’a düşürmek için plan yapacaksanız aklınızda bulunsun bu küçük ve tarihi esnaf lokantası pazar günleri kapalı.









