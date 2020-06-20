Moda ağlarını örüyor

El emeğiyle yapılıp uzun yıllar boyunca kullanılan, hatta nesilden nesile aktarılan kroşeler, danteller, nakışlar… Hepsi aslında sürdürülebilir, ekolojik moda kavramlarına ne kadar yakın değil mi? Pandemiyle birlikte daha çok tartışılan hızlı moda sistemi üzerine düşünürken, istersek çoğumuzun kendi kendine kıyafet üretebileceği gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar örneklerin çoğu makineden çıkmış olsa da 2020 İlkbahar-Yaz podyumlarındaki kroşe ve danteller, bizlere tüm bunların ne kadar şık göründüğünü yeniden hatırlatır gibi.



İster şehirde ister plajda



Elbette bu örgüler geleneksel örgülerin güncellenmiş hali. Altuzarra ve Giambattista Valli’deki bustiyer ve braletler, kroşelerin de çarpıcı olabileceğini kanıtlıyor örneğin. Fendi’de süveterler ve diz altı eteklerle feminen bir İtalyan kadınının stilini anımsatıyor; Jil Sander’de yere uzanan püsküllerle gece elbisesine dönüşüyor ve Isabel Marant’ın bohem dokunuşlarıyla plaja da gidebilecek kadar hafifliyor. Tüm örnekler, istenildiğinde el yapımı olanın ne denli özgün olabileceğini gösteriyor. Belki biz de hem hayal gücümüzü hem de ellerimizi çalıştırmak için cesaret bulur, “kişiye özel” lüksü kendi kendimize yaratırız.















Stil ipuçları



Kroşeler tek başına da çok çekici ama bu sezon onlara fırfır, püskül ve ponpon detayları eşlik ediyor. Eğer daha neşeli bir stile imza atmak istiyorsanız bu detaylardan yardım alabilirsiniz.



Hep vücut biçimimize yakışacak modelleri bulmaktan bahsediyoruz. Bu defa dengeyi kuran örgülerin sıklık aralığı. Daha zayıf görünmek istiyorsanız örgü aralıkları ne çok sık ne de çok geniş olmalı.



Örgüleri geleneksel havasından çıkarıp modernleştirmek ve gençleştirmek için saçta ve makyajda doğallığı tercih edin. Aksi halde ortaya ağır bir görünüm çıkabilir!



Canlı renkler kroşelere çok yakışıyor, ama fazla iddialı görünmek istemeyenler kendini beyaz, siyah ve bejin sakin sularına bırakabilir.

Bu tonlar, özellikle plajda daha ‘cool’ duracak.













