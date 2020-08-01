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    HaberlerCumartesi Haberleri Oyunlarla Matematik Atölyesi başlıyor
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    01.08.2020 - 03:00 |

    Oyunlarla Matematik Atölyesi başlıyor

    2. sınıftan 8. sınıfa kadar yaş gruplarındaki çocuklara, matematiğe karşı olumlu bir bakış açısı kazandırarak öğretmeyi amaçlayan Çocuklar İçin Oyunlarla Matematik Atölyesi kayıtları başladı.

    Oyunlarla Matematik Atölyesi başlıyor

    Eğitimci Can Gürses’in kurucusu olduğu ve 10 ilde eğitim veren atölye, bu yıl ilk kez online olarak da erişime açık olacak. Eğitimler, tüm okul dönemi boyunca sürecek ve dönem sonunda bitecek. Atölyeler kapsamında, geometri, simetriler ve uzamsal düşünce, mantık ve algoritma, sayı dizileri ve örüntüler, olasılık, oyun teorisi ve matematiğin günlük hayatla bağlantısını ortaya koyan birçok konu çocuklara simülasyonlar ve oyunlarla deneyim yaşatarak anlatılıyor. Ayrıntılar www.cocuklaricinmatematik.com adresinde.

    Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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