Oyunlarla Matematik Atölyesi başlıyor

Eğitimci Can Gürses’in kurucusu olduğu ve 10 ilde eğitim veren atölye, bu yıl ilk kez online olarak da erişime açık olacak. Eğitimler, tüm okul dönemi boyunca sürecek ve dönem sonunda bitecek. Atölyeler kapsamında, geometri, simetriler ve uzamsal düşünce, mantık ve algoritma, sayı dizileri ve örüntüler, olasılık, oyun teorisi ve matematiğin günlük hayatla bağlantısını ortaya koyan birçok konu çocuklara simülasyonlar ve oyunlarla deneyim yaşatarak anlatılıyor. Ayrıntılar www.cocuklaricinmatematik.com adresinde.