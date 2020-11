Pastanız üşümesin

Nihayet sonbahar beklediğimiz yağmurlarıyla birlikte geldi. Şimdi sıra bazılarımızın çok sevdiği yünlüleri bazalardan çıkarıp epeydir unuttuğumuz kışlıklara yepyeni giysilermiş gibi bakmakta. Diğer yandan yün ve örgü tutkusunu renkli ve bol bir kazağın içinde elinde kahve fincanıyla dışarıyı romantik bir şekilde seyretmekten öteye taşıyanlar var. İngiliz sanatçı Kate Jenkins, rengarenk ipliklerle pastalardan lüks restoranlarda karşınıza çıkacak şık balık tabaklarına kadar aklınıza gelecek her şeyi örüyor.











Espri katıyor



Sanatçı bazı çalışmalarını kimi restoranların yıl dönümlerini kutlamak için yaparken bazı çalışmaları da ünlü yemek dergileri için tasarlıyor. Jenkins, hayranlık uyandıran tasarımları için New York, Hong Kong ve Londra’da sergiler düzenlemiş biri. Çalışmalarındaki temel güdünün insanları güldürmek olduğunu ifade eden sanatçı “Bir karton patates kızartması, bir kutu sardalya veya bir kutu kurbağa olsun, ne yaratırsam yaratayım her zaman bolca sıcaklık ve bir tutam zekâ katarım. Her şeyden önce, çalışmalarımın insanları gülümsetmesini istiyorum” diyor. Yaklaşık 25 yıldır örgülerle harikalar yaratan Jenkins, çocukluğundan bu yana bir tasarımcı olmanın hayalini kurmuş. İşinin yoğunluğuna göre bazen hafta sonlarını da stüdyosunda geçirdiğini belirten Jenkins tutkuyla yaptığı işinden parmağını kırdığı dönemde aylarca uzak kalmasını ise tam bir kabus olarak tanımlıyor.



Şekerlemeden karidese



Kendine has çalışmalarıyla fark yaratan Kate Jenkins’in insanlara tavsiyesi ise “Orijinal ve kibar olun ve çok çalışın.” İngiliz sanatçının başta kendi stüdyosunun olduğu Brighton’da olmak üzere Beverly Hills’ten Bahreyn’e kadar farklı ülkelerdeki hayranlarının evlerinin duvarlarını özel sipariş çalışmaları süslüyor. Makaronlardan hot-dog’lara şekerlemelerden karideslere kadar aklınıza gelebilecek ve gördüğünüzde yüzünüzü güldürecek çalışmalarıyla Jenkins, birçok fuarda da yer almaya devam ediyor.



@kjcardigan adlı Instagram hesabında çalışmalarını takip edebileceğiniz sanatçının işlerini katejenkinsstudio.co.uk adlı resmi sitesinden satın alabilirsiniz.