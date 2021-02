Şanlıurfa’da güzel şeyler oluyor

Geçen hafta Şanlıurfa’daydım. Göbeklitepe’yi bağrında taşıyan, Harran Ovası’nın en bereketli topraklarına sahip Şanlıurfa’da güzel şeyler olduğunu görmek ve yeni projeleri dinlemek moral vericiydi. Anlaşılan o ki Urfa, pandemi sürecini şikâyet ederek değil üreterek geçiren şehirlerimizden. Özellikle aylardır devam eden Şanlıurfa mutfağına yönelik kitap çalışmasını ve şehrin yemek kültürüyle ilgili bir gastronomi merkezi gibi çalışan Cevahir Han’ın kurucusu Cevahir Asuman Yazmacı’nın öncülüğünde hayata geçen projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.









“Tarih Yaratıcı Mutfak Öyküleri”

Bu köşede daha önce de yazdığım şehrin en büyük eksiklerinden biri olan kitap projesi, artık hayata geçmek üzere. Şanlıurfa Valisi ve İl Kültür Eğitim-Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Başkanı Abdullah Erin’in desteğiyle hazırlanan “Tarih Yaratıcı Mutfak Öyküleri-Şanlıurfa Mutfak Kültürleri” adlı kitap, aylar süren çalışmalar neticesinde son aşamasına geldi. Kitabı baskıya hazırlayan da konusunda uzman bir isim; Anadolu halk mutfakları araştırmacısı Adnan Şahin. Şahin, “Kitabı bölgenin mutfak karakterini anlamamıza yardımcı olması amacıyla hazırladık” diyor. 200 sayfalık kitap, üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde Şanlıurfa’yı tanıtan kısım, ikinci bölümde Şanlıurfa mutfak kültürü ve son bölümde ise tarifler yer alıyor.

Taste of Cevahir, pandemiyle daha da önem kazanan sağlıklı doğal ürünlerin herkese ulaşması için Cevahir Asuman Yazmacı tarafından oluşturulmuş bir marka. Burası, Cevahir Han’ın mutfağında kullanılan sadeyağ, domates salçası, yemeklik isot, çiğköftelik isot, nar ekşisi, kurutmalık domates, patlıcan, Urfa pekmezi, Urfa çöreği külünçe, zeytin, zeytinyağı, firik, Karacadağ pirinci ve fıstık gibi Şanlıurfa’ya özgü çeşitli ürünlerin satıldığı bir platform. Taste of Cevahir sayesinde tüm bu ürünlere ülkenin her yerinden ulaşmak mümkün.









Şanlıurfa Kadın Kooperatifi

Cevahir Asuman Yazmacı, öncü kadınlarımızdan biri. Taste of Cevahir ürünlerinin oluşumunun arkasındaki daha büyük bir plandan bahsediyor. Yazmacı, Taste of Cevahir markasını kurarken bu ürünlerin topraktan tüketiciye ulaşması noktasında olan süreçleri ve Türkiye’de model olacak bir kooperatif kurma hayalini de geliştiriyor. Nasıl mı? Kooperatif, Göbeklitepe yakınlarında organik tarım yapılabilecek 60 dönüm arazide kuruluyor. Kooperatifin kadınlara eğitimler verilmesi, Urfa ürünleri için uluslararası kuruşlarla ortak projeler yürütülmesi ve markalaşma çalışmaları gibi çok amaçlı kurgusu var. Taste of Cevahir de bu kooperatiften ürün alan ilk müşteri olacak.

Kebap şehrinde diyet menüsü



Cevahir Han, şehirde bir ilki daha gerçekleştirmiş. Kebap şehri Urfa’da vegan ve vejetaryenler için özel yemekler ve bir de diyet menüsü oluşturmuş. Beslenme ve Diyet uzmanı Ceren Odabaşı tarafından oluşturulan menüler şu anda paket servisle müşterilere ulaştırılıyor. Et şehri Urfa’da bu menülerin büyük talep gördüğünü duymak gerçekten şaşırtıcı. En çok ilgi gören ürünler ise vejetaryen lahmacun, içli köfte, firikli kuru domatesli yeşil salata ve yoğurtlu fellah köfte.









Firik bir Harran bereketi



Firik ismini duyunca Gaziantep’in ünlü bulguru niye Urfa’da diye sorabilirsiniz. Burada bir dipnot düşmek istiyorum. Harran Üniversitesi öğretim üyesi ve ŞURKAV üyesi Prof. Dr. Abdullah Ekinci, başta Şanlıurfa olmak üzere İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yüzyıllardır bir bulgur çeşidi olarak yemeklerde kullanılan firik bulgurunun aslında bir Harran bereketi olduğunu kayıtlarla belgeliyor.