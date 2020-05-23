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    23.05.2020 - 03:00 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın hikayesi

    Şimdiki Zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Dijital sanat AYKUT IRAKTAN

    Fotoğrafa başka bir boyut kazandıran dijital sanat, özellikle bilgisayar programlarına hakim ellerde farklı bir bakış açısı getiriyor. Okuyucumuz Aykut Iraktan, işte bu sanatçılardan sadece biri; iki farklı fotoğrafı ustaca birleştirip ortaya bir sanat eseri çıkarmış demek abartı olmaz.


    Şimdiki Zamanın hikayesi




    Çömlek ustası SERPİL EROĞLU

    Anadolu’nun birçok bölgesinde önemli bir meslek olan çömlekçiliğin Aydın’da 100’ün üzerinde ustası bulunuyor. Ustalar, yöredeki kırmızı toprağa adeta hayat veriyor. Okuyucumuz Serpil Eroğlu, bir çömlek ustasını sanatsal bakış açısıyla fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın hikayesi




    Onlar hep aklımızda olsun EMRE KADIOĞLU

    Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 çok sayıda can kaybına neden olurken, milyonlarca insan evlerine kapandı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su desteğini unutmamamız gerektiğini bu sayfada sık sık gündeme getiriyoruz. Okuyucumuz Emre Kadıoğlu’nun Ankara’da çektiği fotoğrafta güvercinlere yem veren bir hayvanseveri görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın hikayesi




    Şatafatlı meydan  AYŞEGÜL SEFA

    Rusya’nın başkenti Moskova’nın tarihine damgasını vurmuş Kızıl Meydan, şu günlerde eski şatafatlı zamanlarından uzak günler geçiriyor. Koronavirüs salgını konusunda ABD’den sonra vaka sayısı bakımından ikinci sıraya yükselen ülkede hayat durmuş vaziyette. Okuyucumuz Ayşegül Sefa, Kızıl Meydan’dan geçen yıla ait bu fotoğrafı bizimle paylaştı.


    Şimdiki Zamanın hikayesi




    “Nerede o eski bayramlar?”

    Ramazan sonunda kutlanan Ramazan Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Küçükler bayramlık kıyafetleriyle ziyaret ettikleri büyüklerinin ellerinden bayram harçlığı alamayacak bu yıl. Milliyet arşivinden aldığımız 1977 yılına ait bu fotoğraftaki gibi lunaparkta eğlenen çocukların görüntüsü de olmayacak… İnşallah gelecek bayramlarda daha güzel eğleneceğiz diyoruz.



    Şimdiki Zamanın hikayesi



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    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...


    Şimdiki Zamanın hikayesi



    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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