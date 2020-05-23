Şimdiki Zamanın hikayesi

Dijital sanat AYKUT IRAKTAN

Fotoğrafa başka bir boyut kazandıran dijital sanat, özellikle bilgisayar programlarına hakim ellerde farklı bir bakış açısı getiriyor. Okuyucumuz Aykut Iraktan, işte bu sanatçılardan sadece biri; iki farklı fotoğrafı ustaca birleştirip ortaya bir sanat eseri çıkarmış demek abartı olmaz.















Çömlek ustası SERPİL EROĞLU

Anadolu’nun birçok bölgesinde önemli bir meslek olan çömlekçiliğin Aydın’da 100’ün üzerinde ustası bulunuyor. Ustalar, yöredeki kırmızı toprağa adeta hayat veriyor. Okuyucumuz Serpil Eroğlu, bir çömlek ustasını sanatsal bakış açısıyla fotoğraflamış.













Onlar hep aklımızda olsun EMRE KADIOĞLU

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 çok sayıda can kaybına neden olurken, milyonlarca insan evlerine kapandı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su desteğini unutmamamız gerektiğini bu sayfada sık sık gündeme getiriyoruz. Okuyucumuz Emre Kadıoğlu’nun Ankara’da çektiği fotoğrafta güvercinlere yem veren bir hayvanseveri görüyoruz.













Şatafatlı meydan AYŞEGÜL SEFA

Rusya’nın başkenti Moskova’nın tarihine damgasını vurmuş Kızıl Meydan, şu günlerde eski şatafatlı zamanlarından uzak günler geçiriyor. Koronavirüs salgını konusunda ABD’den sonra vaka sayısı bakımından ikinci sıraya yükselen ülkede hayat durmuş vaziyette. Okuyucumuz Ayşegül Sefa, Kızıl Meydan’dan geçen yıla ait bu fotoğrafı bizimle paylaştı.















“Nerede o eski bayramlar?”

Ramazan sonunda kutlanan Ramazan Bayramı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Küçükler bayramlık kıyafetleriyle ziyaret ettikleri büyüklerinin ellerinden bayram harçlığı alamayacak bu yıl. Milliyet arşivinden aldığımız 1977 yılına ait bu fotoğraftaki gibi lunaparkta eğlenen çocukların görüntüsü de olmayacak… İnşallah gelecek bayramlarda daha güzel eğleneceğiz diyoruz.















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