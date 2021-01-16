Soğuk havadan korur mesafeli durur

Koronavirüs pandemisinde temizlik kadar önemli bir diğer unsur da sosyal mesafe. Ancak özellikle birbirimizle iletişim halinde olduğumuz durumlarda bu mesafeyi korumak her daim kolay olmuyor. İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan bir tasarım kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti: “Sosyal mesafe kazağı”. ABD’li bir güvenlik firması olan Simplisafe’in hazırladığı kazak tam da bu kış günlerinde sadece soğuktan değil, iki metreden daha fazla yaklaşana karşı da koruyor.

Sosyal mesafenin önemine dikkat çekmeyi hedefleyen firmanın yaratıcı direktörü Wade Devers, kazağın Kovid-19’u önlemek için tasarlanmadığını, birçok kişinin birbirinden uzak kalmak zorunda kaldığı günlere eğlence getirmeyi hedeflediğini söylüyor. SimpliSafe ismini taşıyan bu özel kazak, düşük çözünürlüklü 4 adet termal kamera bulunduruyor ve üzerindeki basit algoritmayla, kazağı giyen kişinin yakın mesafesinde sıcak bir beden arıyor. Hareket sensörleri sayesinde kazağı giyene yaklaşanları algılıyor. Eğer 2 metreden daha fazla yaklaşma olursa üstündeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor. Bu bağlamda kazağı giyen kişilerin ve yakınındakilerin sosyal mesafeye dikkat etmemeleri pek mümkün görünmüyor.

İsteyen kendi kazağını yapabilir

“Ailenize onları gördüğünüz için mutlu olduğunuzu, ancak 2 metre uzakta daha mutlu olduğunuzu hatırlatın” video tanıtımında dikkat çeken anonslardan biri.

İçindeki teknoloji olmadan sınırlı sayıdaki sosyal mesafe kazağını dağıtan firma, internet sitesinden ayrıntılı bir talimat yayımladı. Sosyal mesafe kazağını geliştirmek veya sıfırdan kendi versiyonlarını yapmak isteyenler, bu talimatları izleyerek kazaklarına teknolojik bir dokunuşla bambaşka bir boyut kazandırabilir.