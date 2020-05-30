Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

Salgının yayılmasını önlemek üzere dünya genelinde, kuaförlerden parklara, tiyatrolardan toplu ulaşıma birçok alanda yaratıcı sosyal mesafe çözümleri hayata geçiyor. İşte bunlardan bazıları:

Ejderhayla yemek

Restoranların salgın sürecinde düşük kapasiteyle ve sosyal mesafeyi korumak adına başvurduğu en yaygın yol, cansız manken, oyuncak, balon ya da kartondan maketleri masalarda yer tutucu olarak kullanmak oldu. Tıpkı, 17 Mayıs itibarıyla restoranların kısıtlı hizmet vermeye başladığı Tayland’ın Bangkok kentindeki bir restoranda olduğu gibi. Yemeğini kartondan yeşil bir ejderhayla baş başa yemek isteyen?

Şeffaf kuaför

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kuaför, sosyal mesafe problemini müşteriler arasına şeffaf bariyerler koyarak çözenlerden. Böylece müşteriler, aralarında 1.5 metre olmasa da ayrı kabinlerde saç yıkatıp işlem yaptırabiliyor.

Sosyal mesafe elçisi

Singapur’da parklardaki insan kalabalığını uyarmak “Sosyal mesafe elçisi” robotun sorumluluğunda. “Sosyal mesafeyi koru”, anonslarında bulunan robot, 360 derecelik kamerasıyla elde ettiği görüntüleri de yetkililere aktarıyor.

Mesafeli tiyatro

Bertolt Brecht ve eşi Helene Weigel tarafından kurulan, Almanya’nın dünyaca ünlü tiyatrosu Berliner Ensemble, oturma düzenini sosyal mesafeye uygun olarak düzenleyen kültür kurumlarından. 400’ü aşkın seyirci kapasitesine sahip meşhur Großes Haus salonunun yeni hali, aralarında geniş boşluklar bırakılmış ikili ve tekli koltuklardan ibaret.

Robot barista

Güney Kore’nin Daejeon kentinde bir kafe, sosyal mesafe önlemleri kapsamında robot baristaya başvuranlardan. 60 çeşit kahve yapabilen ve masalara servis edebilen robot barista, şu an için iki katlı bir kafenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. 6 kişiye kahve yapıp servis etmesi ise sadece 7 dk sürüyor. Robot baristaların, bu yıl ülkedeki 30 kafede hizmete girmesi planlanıyor.

Yerini bilmeyenlere

Sosyal mesafeyi korumanın en zor olduğu alanlardan biri de toplu ulaşım. Fransa’nın Nice kentinde, metroda sosyal mesafe kurallarına uymayı kolaylaştırmak adına zemine, kişilerin metroyu beklerken durması gereken yerleri belirten işaretler konuldu.