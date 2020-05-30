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    HaberlerCumartesi Haberleri Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler
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    30.05.2020 - 03:02 |

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

    Koronavirüs salgınından etkilenen birçok ülkede, kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilip sosyal mesafe kurallarının hakim olduğu yeni normale geçiş başladı.

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

    Salgının yayılmasını önlemek üzere dünya genelinde, kuaförlerden parklara, tiyatrolardan toplu ulaşıma birçok alanda yaratıcı sosyal mesafe çözümleri hayata geçiyor. İşte bunlardan bazıları:

    Ejderhayla yemek

    Restoranların salgın sürecinde düşük kapasiteyle ve sosyal mesafeyi korumak adına başvurduğu en yaygın yol, cansız manken, oyuncak, balon ya da kartondan maketleri masalarda yer tutucu olarak kullanmak oldu. Tıpkı, 17 Mayıs itibarıyla restoranların kısıtlı hizmet vermeye başladığı Tayland’ın Bangkok kentindeki bir restoranda olduğu gibi. Yemeğini kartondan yeşil bir ejderhayla baş başa yemek isteyen?

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

    Şeffaf kuaför

    ABD’nin Teksas eyaletinde bir kuaför, sosyal mesafe problemini müşteriler arasına şeffaf bariyerler koyarak çözenlerden. Böylece müşteriler, aralarında 1.5 metre olmasa da ayrı kabinlerde saç yıkatıp işlem yaptırabiliyor.

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

    Sosyal mesafe elçisi

    Singapur’da parklardaki insan kalabalığını uyarmak “Sosyal mesafe elçisi” robotun sorumluluğunda. “Sosyal mesafeyi koru”, anonslarında bulunan robot, 360 derecelik kamerasıyla elde ettiği görüntüleri de yetkililere aktarıyor.

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

    Mesafeli tiyatro

    Bertolt Brecht ve eşi Helene Weigel tarafından kurulan, Almanya’nın dünyaca ünlü tiyatrosu Berliner Ensemble, oturma düzenini sosyal mesafeye uygun olarak düzenleyen kültür kurumlarından. 400’ü aşkın seyirci kapasitesine sahip meşhur Großes Haus salonunun yeni hali, aralarında geniş boşluklar bırakılmış ikili ve tekli koltuklardan ibaret.

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

    Robot barista

    Güney Kore’nin Daejeon kentinde bir kafe, sosyal mesafe önlemleri kapsamında robot baristaya başvuranlardan. 60 çeşit kahve yapabilen ve masalara servis edebilen robot barista, şu an için iki katlı bir kafenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. 6 kişiye kahve yapıp servis etmesi ise sadece 7 dk sürüyor. Robot baristaların, bu yıl ülkedeki 30 kafede hizmete girmesi planlanıyor.

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

    Yerini bilmeyenlere

    Sosyal mesafeyi korumanın en zor olduğu alanlardan biri de toplu ulaşım. Fransa’nın Nice kentinde, metroda sosyal mesafe kurallarına uymayı kolaylaştırmak adına zemine, kişilerin metroyu beklerken durması gereken yerleri belirten işaretler konuldu.

    Sosyal mesafeye yaratıcı çözümler

     

    Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.
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