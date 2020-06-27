Spor yapmadan spor yapmak ister misiniz?

Fit bir görünüm, istisnasız hepimizin belki bir dönem belki hayat boyu peşinde koştuğu bir arzu. Bunun için yapılan maddi manevi yatırımı, yarıda bırakılan diyetler ve boşa giden salon üyelikleriyle beraber düşününce de insanın içi cız etmiyor değil. Peki, buna bir çözüm bulamaz mıyız? Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, çözüm olarak truSculpt iD ve truSculpt Flex adlı iki yeni teknolojiye işaret ediyor. Bölgesel olarak incelmek ve kaslarını estetik olarak belirginleştirmek isteyenler için , birbirinden ayrı ya da birlikte kullanılabilen bu iki uygulama, kısa sürede ve acısız sonuç vermesiyle de öne çıkıyor. İki teknolojiye de sahip olan Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu’na merak ettiklerimizi sorduk.

Bölgesel incelmeye yönelik tedaviler aslında yeni değil ama truSculpt iD yeni bir uygulama. Nedir bu uygulamayı yeni kılan?

Hastanın spor ve diyetle veremediği bölgesel fazlalıkları tedavi amaçlı kullandığımız bir uygulama. Bu tür hastalarda cerrahi çözümler gerçekten çok etkinken cerrahi olmayan işlemlerin etkinliği sınırlı idi. Ancak TruSculpt iD radyo frekans enerjisi ile hastanın beklentilerine uygun bir tedavi sunuyor. Bunu sağlayan da Monopolar RF adlı teknoloji.

Bu teknolojinin öncekilerden farkı ne?

Bu teknolojiyi özel kılan kullanılan radyo frekans enerjisinin sadece ve tamamen yağ dokusunu hedef alması. Cildinizde, cilt altı kas dokunuzda, kemiklerinizde etkin olmayan bu enerji, sadece yağ dokunuzda etkin oluyor. Küçük ped başlıkları sayesinde vücudumuzun her bölgesinde, bel, karın, basen, sırt, iç bacak ve kollar olabilir, bölgesel fazlalıklara rahatlıkla tedavi uygulamamızı sağlıyor.

Bu nasıl bir avantaj anlamına geliyor?

Bölgesel incelme tedavilerinde cerrahi işlemler de dahil birçok yöntem kullanılabiliyor. Bunlar arasında ultrasonik dalgalardan mikro dalgalara, lazer enerjilerinden mekanik etkili masajlara kadar pek çok farklı yöntem mevcut. Fakat truSculpt iD’de radyo frekans enerjisi yağa özel. Lazerlerde ya da ultrasonik cihazlarda enerji vücudunuza geldiğinde yağa özel yani selektif değildi. Bu da bizim sadece yağ dokusuna öncelikli çalışmamızı sağlıyor. Yine bu cihazda 15 dakikada işlem yapılıp sonuca ulaşmamız da başka bir avantajı.

Peki, bir de Flex var. Spor salonuna gitmeyi sevmeyenlere mi hitap ediyor Flex?

truSculpt Flex kaslara özel farklı bir uygulama. Şimdiye kadar kaslarımızı şekillendirmek ve onları ortaya çıkarmak için cerrahi yöntemlere başvuruyorduk ve çok az medikal cihaz kas dokusunu çalıştırarak o dokunun şekillenmesine yardımcı oluyordu. 1980’lerle birlikte elektro sitümülasyon ile başlayan ilk teknolojilerden sonra gelinen nokta çok ilerledi. Bu teknoloji bize kaslarınızı çalıştırmak için sadece spor salonunuza ihtiyacınız olmadığını söylüyor. Evet bu biraz tembel insanlara yönelik gibi görülse bile modern hayat içerisinde spora gerçekten yeteri kadar vakti ve fırsatı olmayan insanları düşünmemiz lazım. Bu anlamda konforlu klinik ortamında bilimsel yöntemlerle kas şekillendirilmesi çok önemli bir gelişme.

Flex’te crunch, squat ve twist hareketleri temel alınmış. Neden?

Bu hareketler temel alınıyor, çünkü bu hareketleri yapan kas gruplarımız bizim en büyük kas gruplarımız. Bu kas grupları vücudumuzdaki toplam kas kitlesinin yüzde 60-70’lerini kapsıyor. Onun için temel olarak en büyük kas gruplarını hareketlendirmek bir anlamda vücudun bütün kaslarını hareketlendirerek vücudun metabolik hızını tetiklemek anlamına gelebiliyor.

Hayatı boyunca hiç spor yapmamış birinin Flex’le fit bir görüntü elde etmesi mümkün mü? Ne kadar zaman alır bu?

Hayatında hiç spor yapmamış birinin bu uygulama ile bölgesel olarak kaslarını belirginleştirmesi mümkün. 45’er dakikalık 4 seans ile sonuç elde edebiliyoruz. Her seans arasında 3 gün oluyor. Ama bir sporcu olur mu diye sorarsanız, bu ayrı bir konu. Sporcu olabilmek için nabız aralığınızın, akciğer ve efor kapasitenizin de gelişmiş olması lazım. Kas şekillendirmekle tam bir sporcu olmak arasında başka detaylar da var. Bu anlamda konuyu düşününce Flex uygulaması ile kişi bir sporcu olmuyor. Fakat bölgesel olarak çalıştırdığımız kasları bir sporcu gibi güçlendirip ortaya koyabiliyor. Bu nedenle bu tip cihazlar sadece bölgesel incelme ve kasları şekillendirmenin estetik anlamından ziyade tüm bunlarla birlikte belki sporcuların da kaslarının güçlendirilmesinde ek tedavi olarak kullanılabilir.

“45 dakikada 54 bin mekiğe denk geliyor”

Flex işlemi tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Alınan sonuç itibariyle fiziksel olarak egzersiz yapmış olmakla arasında fark var mı?

Aslında cihazda kullanılan ikili pedler kaslarınıza yerleştirilerek kas boyunca bir uyarı verilmesini ve böylece kasın çalışmasını sağlıyor. Nasıl beyniniz kasa hareket etme uyarısını veriyorsa biz de aslında bu işlemde sizin beyninizi ortadan kaldırıp kasa uyarıyı dışarıdan veriyoruz. Fiziksel eğersiz yapmak ile arasında aslında büyük bir fark yok hatta yoğunluk ve şiddeti açısından daha yoğun bir egzersiz diyebiliriz. Örnek veriyorum 45 dakikada 54 bin mekiğe denk gelen bir kas uyarımı sadece karın kaslarınızda gerçekleşiyor. Bunu bu sürede kendi başınıza normalde yapamazsınız. Bu da aslında fiziksel olarak gerçekten spor yapmaktan daha yoğun bir kas çalıştırması demek. Elbette spor yapmak sadece kas çalıştırmak değil. Spor yapmanın sosyal ve olumlu tarafları hareket etmek, oksijeninizi ve nabzınızın hızını artırmak. Ama kas olarak düşündüğünüzde bu tip egzersiz spor salonunda izole biçimde kas çalıştırmaktan daha iyi bir yol.